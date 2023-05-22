Нечто прогрызло морское дно Берингова моря: ученые разгадали тайну загадочных туннелей

Ученые были сбиты с толку, когда обнаружили дыры на морском дне, однако теперь считают, что все же нашли виновника.

Еще прошлым летом во время экспедиции в холодных водах Берингова моря, между Россией и Аляской, группа ученых заметила на морском дне аккуратные линии отверстий. Фактически все дно было испещрено дырами, однако исследователи все еще не понимали кто или что создало эти дыры, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые на немецком исследовательском судне Sonne приступили к поиску улик. В общей сложности они пересмотрели сотни изображений, снятых камерой, буксируемой нам морским дном. В результате ученые обнаружили множество отверстий овальной формы, каждое из которых были размером в 2 или 3 сантиметра, а в глубину достигали 30 сантиметров. Однако до сих пор тайна оставалась тайной — ученые не могли понять, что же оставляет эти загадочные дыры на морском дне.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Открытие произошло совершенно случайно. Рядом с отверстиями были обнаружены различные животные, на которых и пали подозрения. По словам Джулии Зигварт из Научно-исследовательского института Зенкенберга и Музея естественной истории во Франкфурте, большинство из местных обитателей, которых встретили исследователи, можно было бы легко исключить. Например, отверстия были слишком малы для морских ежей и не подходили по форме для червей.

Впрочем, в какой-то момент, Анжелика Брандт из Зенкенбергского музея наблюдала за морским дном, когда обнаружила нечто необычное — похоже, в объективе показался автор отверстий. Им оказался крохотный рачок. Позже Брандт показала коллегам видео, снятое другим исследователем, еще около 40 лет назад. На нем был изображен амфипод — родственник пляжных цикад.

Известно, что амфиподы родом из Антарктиды, а на видео они были запечатлены в неволе — на видео было четко видно, как крохотный рачок роет нору в песке в своем аквариуме. По сути он использует свои большие передние придатки, чтобы выгребать песок из ямы и складывать его в аккуратную кучу, не давая ему соскользнуть обратно в отверстие.

Гигантский гренадер проплывает мимо норы с вероятным длинноиглым морским ежом внутри большей норы Фото: Wiley online library

Отметим, что пока это остается лишь предположением. Исследователям еще предстоит поймать антарктическую амфиподу, роющую туннели в Беринговом море. Предполагается, что они питаются отложениями в богатых питательными веществами слоях морского дна, а чтобы добраться к ним — роют себе туннели.

Кроме того, известно, что эти ракообразные могут использовать норы для размножения. У самок есть специальные сумки, в которых они и выращивают своих детенышей. После рождения личинки не сразу уплывают из норы, а могут оставаться с родителями месяцами. Эти амфиподы достигают всего 2 сантиметров в длину, а нора является для них лучшим способом получить доступ к еде и оставаться в безопасности.

Ранее Фокус писал о том, что на дне Атлантического океана обнаружили загадочные дыры.