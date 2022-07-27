Поразили всех. На дне Атлантического океана обнаружили загадочные дыры (фото)

Для того, чтобы разгадать загадку таинственных отверстий, ученые обратились за помощью к интернет-пользователям.

В ходе своего недавнего исследования ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) занялись изучением в Атлантическом океане глубоководных мест обитания кораллов и губок, пишет Express.

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Во время погружения они исследовали Срединно-Атлантический хребет и плато Азорских островов, когда нашли нечто, что очень всех поразило. Так они наткнулись на весьма странные наборы отверстий с небольшими вокруг кучками осадка.

По мнению специалистов, эти отверстия были вырыты, однако их происхождение до сих пор остается загадкой. Чтобы попытаться раскрыть эту тайну, исследователи поделились фотографиями в социальных сетях, дабы получить подсказки от общественности.

"И хотя они выглядят почти как рукотворные, из-за маленьких кучек осадка вокруг отверстий создается впечатление, что их вырыли. Однако это лишь догадки", — отметили эксперты.

[ + – ] Во время погружения эксперты исследовали Срединно-Атлантический хребет и плато Азорских островов, когда нашли нечто, что очень всех поразило

Интернет-пользователи выдвинули самые разные теории.

"Интересно, берут ли какие-то компании образцы морского дна? Это может объяснить прямые линии и расстояние между отверстиями", — написал один из пользователей.

Другой пользователь предположил, что отверстие вырыл краб. Третий же комментатор поделился мемом, в котором говорится: Я не говорю, что это были инопланетяне, но это были инопланетяне.

Еще один пользователь предложил менее сверхъестественное объяснение: "Мне кажется, что осадок проваливается, или вода течет из трещины на геологическом шельфе или своде пещеры. Я подозреваю, что либо древний коралл, либо какая-то структура осадочной породы под ним имеет пустоту, из которой материал вымывается еще дальше. Я бы начал смотреть, нет ли каких-нибудь пещер или деформаций на морском дне".

[ + – ] Интернет-пользователи выдвинули самые разные теории относительно отверстий

Срединно-Атлантический хребет охватывает Атлантический океан с севера на юг и простирается на 16 000 км, что делает его самым длинным горным хребтом в мире и одним из самых впечатляющих геологических объектов Земли. Поскольку большая часть его находится под водой, он остается в значительной степени неисследованным. Это также место частых землетрясений и дом для гидротермальных жерл.

"Мы продолжим исследовать глубоководные места обитания кораллов и губок, а также потенциальные гидротермальные источники, зоны разломов и рифтов, а также водную толщу. Мы очень надеемся, что как раз в ходе этих исследований нам и удастся узнать тайну обнаруженных отверстий", — заключили ученые.

Напомним, что ранее специалисты нашли окаменелость, которая принадлежала первому на Земле животному-хищнику. Этим существом оказалась древняя медуза, которая жила 560 млн лет назад.