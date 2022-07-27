Вразили всіх. На дні Атлантичного океану виявили загадкові діри (фото)

Щоб розгадати загадку таємничих отворів, вчені звернулися за допомогою до інтернет-користувачів.

Під час свого нещодавнього дослідження вчені з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) зайнялися вивченням в Атлантичному океані глибоководних місць проживання коралів і губок, пише Express.

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Під час занурення вони досліджували Серединно-Атлантичний хребет і плато Азорських островів, коли знайшли щось, що дуже вразило всіх. Так вони натрапили на вельми дивні набори отворів із невеликими купками осаду навколо.

На думку фахівців, ці отвори вириті, проте їхнє походження досі залишається загадкою. Щоб спробувати розкрити цю таємницю, дослідники поділилися фотографіями у соціальних мережах, щоб отримати підказки від громадськості.

"І хоча вони виглядають майже як рукотворні, через маленькі купки осаду навколо отворів складається враження, що їх викопали. Однак це лише припущення", — зазначили експерти.

[ + – ] Під час занурення експерти досліджували Серединно-Атлантичний хребет та плато Азорських островів, коли знайшли щось, що дуже вразило всіх

Інтернет-користувачі висунули різні теорії.

"Цікаво, чи беруть якісь компанії зразки морського дна? Це може пояснити прямі лінії та відстань між отворами", — написав один із користувачів.

Інший користувач припустив, що отвір вирив краб. Третій коментатор поділився мемом, у якому йдеться: Я не кажу, що це були інопланетяни, але це були інопланетяни.

Ще один користувач запропонував менш надприродне пояснення: "Мені здається, що осад провалюється, або вода тече з тріщини на геологічному шельфі або зводі печери. Я підозрюю, що або древній корал, або якась структура осадової породи під ним має порожнечу, з якої матеріал вимивається ще далі. Я б почав дивитися, чи немає якихось печер, чи деформацій на морському дні".

[ + – ] Інтернет-користувачі висунули різні теорії щодо отворів

Серединно-Атлантичний хребет охоплює Атлантичний океан з півночі на південь і простягається на 16 000 км, що робить його найдовшим гірським хребтом у світі та одним із найдивовижніших геологічних об'єктів Землі. Оскільки більшість його знаходиться під водою, він залишається значною мірою недослідженим. Це також місце частих землетрусів та будинок для гідротермальних жерл.

"Ми продовжимо досліджувати глибоководні житла коралів і губок, а також потенційні гідротермальні джерела, зони розломів і рифтів, а також водну товщу. Ми дуже сподіваємося, що якраз у ході цих досліджень нам і вдасться дізнатися про таємницю виявлених отворів", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше фахівці знайшли скам'янілість, яка належала першій на Землі тварині-хижакові. Цією істотою виявилася давня медуза, яка жила 560 млн років тому.