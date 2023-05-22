Виноваты токсины. Ученые обнаружили новую причину увеличения веса

Новое научное открытие предполагает, что бактериальные остатки из наших кишечников могут быть тайными саботажниками наших талий и провокаторами набора веса.

Команда исследователей из Ноттингемского университета Трента обнаружила доказательства того, что крошечные фрагменты бактерий, называемые эндотоксинами, могут покидать пределы кишечника и просачиваться в кровоток, саботируя жировые клетки изнутри, пишет The Guardian.

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Это исследование дает интригующее представление о связи между этими скрытными бактериальными инфильтраторами и повышенным риском проблем со здоровьем, связанных с весом, включая ожирение и диабет 2 типа. Ученые выдвинули обнадеживающую идею о том, что стратегии снижения веса, такие как бариатрическая хирургия, могут стать щитом против этого бактериального натиска, тем самым спасая наши жировые клетки и восстанавливая наше общее благополучие.

Эндотоксины похожи на токсичные отпечатки пальцев, оставленные после разрушения бактериальных клеток. Эти невидимые виновники часто остаются незамеченными, спрятавшись в стенках микроскопических жильцов нашего кишечника, и высвобождаются, когда эти бактериальные клетки погибают. В хорошо функционирующем кишечнике эндотоксины послушно участвуют в цикле жизни и смерти нашей внутренней микробной экосистемы, что крайне важно для нашего общего здоровья. Однако, когда человек борется с ожирением, его кишечник становится менее прочным барьером, склонным к утечкам. Это позволяет этим бактериальным шпионам пробраться в кровь и устроить тихий переворот в других органах.

В своей детективной работе ученые проследили за жизнью 156 человек, 63 из которых боролись с ожирением. Их задача состояла в том, чтобы разгадать таинственную роль эндотоксинов в развитии ожирения и его партнера по преступлению – диабета второго типа. После сбора и тщательного анализа образцов крови и жира у этой разнообразной группы людей, среди которых были и те, кто перенес бариатрическую операцию, они обнаружили нечто неожиданное.

Они тщательно изучили два типа жировых клеток – белые, которые служат нам хранилищем энергии, и бурые, похожие на коричневые, – наши внутренние печи, сжигающие эту накопленную энергию. Оказалось, что у людей, страдающих ожирением, белые жировые клетки реже трансформируются в свои аналоги, сжигающие энергию.

Кто же стоит за всем этим? Никто иной, как неуловимые эндотоксины, обнаруженные в более высоких концентрациях в крови людей с ожирением. С другой стороны, исследователи отметили, что бариатрическая хирургия значительно снижает уровень этих бактериальных саботажников в кровотоке, что приводит к улучшению метаболизма жировых клеток.

Профессор Марк Кристиан, возглавлявший это новаторское исследование в Ноттингемском университете Трента, говорит просто: "Бактериальные фрагменты из кишечника, которые вторгаются в наш кровоток, являются плохой новостью для наших жировых клеток, подавляя их обычную работу и метаболическую активность. Эта ситуация ухудшается по мере набора веса, повышая риск развития диабета".

"Похоже, что по мере увеличения веса жировые клетки с трудом справляются с вредом, наносимым этими бактериальными фрагментами. Эндотоксины из кишечника вносят разлад в метаболический механизм наших жировых клеток и препятствуют их превращению в бурые жировые клетки – наших потенциальных союзников в деле снижения веса".

"Это исследование подчеркивает, что кишечник и жировые клетки являются важными партнерами в управлении нашим метаболическим здоровьем", – заключил профессор Кристиан, – "Подразумевается, что уменьшение ущерба, наносимого эндотоксинами жировым клеткам, становится все более важным по мере набора лишнего веса, поскольку эти токсины вмешиваются в здоровый клеточный метаболизм".

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