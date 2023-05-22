Наравне с Атлантидой. Обнаружены артефакты, связанные с потерянным королевством из мифов

Лионесс — потерянное королевство у побережья Корнуолла. Эта исчезнувшая земля, овеянная легендами, вызывает постоянные споры о ее существовании, не оставляя в стороне от ученых и археологов.

Англия предлагает краткую версию выдающихся достижений человечества. Хотя величие пирамид Гизы или Великой Китайской стены остается недостижимым, эта страна имеет свои собственные достопримечательности. Недалеко от побережья Корнуолла, графства, расположенного в юго-западной части материковой Англии и одного из немногих кельтских государств, оставшихся в Северо-Западной Европе, лежит легендарное потерянное королевство под названием Лионесс — удивительное воплощение мифа об Атлантиде.

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Первое упоминание о Лионессе в английской литературе датируется 1485 годом и содержится в книге сэра Томаса Мэлори "Смерть Артура" (Le Morte d'Arthur). Этот объемный фолиант повествует истории о короле Артуре и его знаменитых рыцарях Круглого стола.

В этой легенде есть одна особая деталь, которая может изменить восприятие этой истории: Тристан, обычно ассоциирующийся с Корнуоллом, на самом деле родился в Лионессе — земле своего отца, короля. Согласно местным преданиям, Лионесс был богатым королевством с большими городами, плодородными равнинами, более 140 церквями и даже собственным собором, который, по слухам, стоял на вершине рифа Семь Камней, примерно в 29 километрах к западу от Лендс-Энда, напоминая величественный, возвышающийся над землей внизу.

Однако, согласно легенде, в 1099, 1089 или, возможно, еще в шестом веке, в зависимости от того, какую версию читать, всю страну внезапно поглотило море — божественное наказание за неопределенный грех против Бога. Лионесс исчез бесследно, не оставив ни одного уцелевшего или остатков своего существования.

Однако среди уничтожения, местный фольклор рассказывает об одиноком уцелевшем Тревеляне, охотнике, которому удалось спастись от катастрофического шторма на белом коне. Сегодня в Корнуолле идут споры между разными семьями, каждая из которых утверждает, что происходит от этого счастливого беженца. Они символизируют свою связь посредством изображения мотива подковы на своих гербах. Рыбаки в этом районе также рассказывают о слабых звуках колоколов, время от времени доносящихся из глубины под их лодками.

Просматривая более ранние упоминания о Лионессе до 19 века, можно заметить остроинтересную особенность. Несмотря на свой мистический и легендарный статус, Лионесс изображается довольно обыденно. Мэлори почти не упоминает о нем, кроме как о месте рождения Тристана, и рассказы 16-17 веков отражают эту халатность.

В таких отчетах, как "Обзор Корнуолла" Керива от 1602 года, лишь признается: "Надвигающееся море смыло с него [Корнуолла] целую страну Лайонесс, вместе с другими участками, имеющими немалую территорию". Эти источники описывают пространство между Лендс-Эндом и островами Шилли, примерно тридцать миль, которое до сих пор имеет корнуольское название Летхау. Эта территория постоянно погружена под воду на глубину от сорока до шестидесяти сажен во время прилива, а при отливе иногда можно увидеть корни деревьев.

Несмотря на отсутствие споров вокруг потенциального существования королевства, частично благодаря анекдотическим показаниям, предоставленным местными моряками, открытие затопленного леса на островах Скилли в 2009 году побудило совместные археологические исследования групп из Англии и Уэльса. Их семилетнее исследование, известное под названием "Проект Лионесс", имело целью углубиться в историю и трансформацию местного ландшафта.

Результаты проекта, опубликованные в 2014 году, казалось бы, подтверждают легенды, хотя и с определенными оговорками. Наличие каменных стен и других затопленных остатков под высокой водой свидетельствовало о том, что рассказы об утраченной стране могут быть не совсем безосновательными. Однако исследователи поспешили развеять любые представления о потерянном в море артуровском рае 11-го века.

Новые данные показывают, что 500-летний период между 2500 и 2000 годами до н. э. был самой быстрой потерей земли за всю историю Шотландии — это эквивалентно потере двух третей всей современной площади островов. После этого скорость конфигураций существенно замедлилась, так что приблизительно к 1500 году до н. э. структура островов приблизилась к современной.

Так становится крайне маловероятно, что Лионесс, как описано в легендах, когда-либо существовал. Погружение в воду более чем на 2 500 лет сделало бы невозможным строительство 140 церквей и высоченного замка.

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