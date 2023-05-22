Смертность от инсульта на планете увеличится в три раза: это произойдет уже к 2030 году

Китайские исследователи бьют тревогу: наша любовь к полуфабрикатам и малоподвижный образ жизни могут привести к тому, что к 2030 году число смертей от инсульта в мире утроится. Ишемический инсульт, вызванный сгущением крови в мозге, является главным виновником.

Мир становится свидетелем бомбы замедленного действия в области здравоохранения, а Китай выступил с мрачным предупреждением: к 2030 году число смертей от инсульта, часто вызываемого тромбами, может утроиться. В основе этой тревожной тенденции лежат нездоровые привычки, а под прицел попали такие продукты быстрого приготовления, как чипсы, печенье, пицца и готовые к употреблению блюда, пишет Express.

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Согласно новому докладу китайских экспертов, ежегодная смертность от инсульта может вырасти более чем в три раза всего за сорок лет. Это предупреждение прозвучало после тревожного доклада Британского фонда сердца о неожиданном росте числа жителей Великобритании, у которых диагностировано заболевание сердца, повышающее риск инсульта. Похоже, что такие "подводные камни" образа жизни, как чрезмерное потребление сверхпереработанных продуктов, курение и малоподвижный образ жизни, подпитывают эту катастрофу со здоровьем.

По прогнозам, ишемический инсульт, наиболее распространенный тип, когда тромб препятствует притоку крови к мозгу, к концу этого десятилетия будет уносить до 6,4 миллиона жизней в год. Это значительно больше, чем 2 миллиона в 1990 году, и еще более тревожно по сравнению с 3 миллионами смертей, зарегистрированных в 2019 году.

Доктор Лизе Сьонг из Университета Тунцзи в Шанхае, ведущий автор исследования, выразила обеспокоенность ростом смертности от ишемического инсульта в мире. Однако она также подчеркивает, что таких инсультов можно в значительной степени избежать. Исследование предполагает, что более правильный выбор образа жизни, например, отказ от курения и диеты с высоким содержанием натрия, а также борьба с высоким кровяным давлением и ожирением могут значительно снизить риск инсульта.

Фасованные продукты с высоким содержанием соли, такие как чипсы, печенье, пицца и готовые блюда, являются одними из главных злодеев в этой истории. Эти продукты способствуют повышению артериального давления – тихому, но сильнодействующему фактору, вызывающему инсульт, от которого страдают около 1,3 миллиарда взрослых людей по всему миру, часто без каких-либо симптомов.

Данный недуг занимает четвертое место среди причин смерти только в Великобритании, ежегодно унося 38 000 жизней. Ситуация настолько тяжелая, что Великобританию образно назвали "толстяком Европы", поскольку почти две трети взрослого населения страны страдают от избыточного веса или ожирения.

Китайские исследователи определили семь основных факторов риска, способствующих увеличению бремени инсульта. К ним относятся курение, питание с высоким содержанием натрия, дисфункция почек, высокие уровни артериального давления, холестерина, глюкозы и индекса массы тела (ИМТ). Эти выводы основаны на данных, собранных Глобальным обменом данных о здоровье, и показывают, что если не принять меры по устранению этих факторов риска, то к 2030 году число смертей от ишемического инсульта может возрасти до 6,4 миллиона.

Интересно, что доктор Сьонг и ее команда заметили, что в период с 1990 по 2019 год показатель инсульта на 100 000 человек снизился с 66 до 44. Однако из-за роста и старения населения общее число смертей от инсульта за тот же период увеличилось с 2,04 миллиона до 3,29 миллиона.

Данное исследование посвящено ишемическим инсультам, которые составляют почти 90% всех случаев инсульта. Менее распространенные геморрагические инсульты возникают, когда в мозге лопается кровеносный сосуд.

Эксперт по инсультам, доктор Карлос Канту-Брито из Национального института имени Сальвадора Зубирана в Мехико, который не участвовал в исследовании, высоко оценил проницательный взгляд на глобальное бремя ишемического инсульта. Он подчеркнул важность таких выводов для политиков, подчеркнув необходимость стратегий, способствующих выбору более здорового образа жизни, таких как регулярная физическая активность, низкосолевая диета и отказ от курения.

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