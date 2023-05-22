Из микросхем и палок. Ученые собираются отправить в космос полностью деревянный спутник

Испытания показали, что магнолия является лучшим источником древесины для деревянного спутника LignoSat.

Ученые из Киотского университета, Япония, совместно компанией Sumitomo Forestry, считают, что запуск уникального спутника в космос может стать прорывом в области создания новых космических технологий. Их испытания показали, что древесина может быть долговечным материалом, из которого можно создавать спутники, летающие на околоземной орбите, пишет Futurism.

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Проект по созданию деревянного спутника LignoSat находится в разработке с 2020 года. А в 2022 году ученые из Киотского университета договорились с Японским агентством аэрокосмических исследований, в результате чего на Международную космическую станцию (МКС) были отправлены 3 типа древесины для проверки их на прочность в условиях космоса. На МКС образцы древесины тестировались в течение 9 месяцев и наконец-то появились результаты, которые впечатляют.

По словам японских ученых, это был грандиозный успех и эксперименты показали, что древесина магнолии является лучшим материалом для создания первого полноценного деревянного спутника. Осталось только проверить результаты исследований в действии и для этого в 2024 году на околоземную орбиту будет запущен деревянный спутник LignoSat.

Испытания показали, что магнолия является лучшим источником древесины для деревянного спутника LignoSat Фото: phys.org

Японские ученые изучили образцы древесины, после того, как они были доставлены на Землю грузовым космическим кораблем с МКС. Ученые утверждают, что в смоделированных на МКС условиях низкой околоземной орбиты, древесина магнолии оказалась самым устойчивым материалом. Она не подверглась деформации, не потрескалась, не распалась на части и не подверглась другим повреждениям. Учитывая экстремальные температуры и высокий уровень излучения на околоземной орбите, это действительно удивляет, говорят ученые.

Сейчас человечество очень сильно зависит от спутников, но в то же время они создают и немало проблем. Например, после окончания своей работы некоторые из них продолжают летать на орбите в качестве космического мусора. Их неуправляемое движение может угрожать работающим спутникам.

Когда же спутники входят в атмосферу Земли, чтобы сгореть в ней, то в результате плавиться алюминий. Большое количество алюминия, как считается, может создать новую огромную озоновую дыру. Поэтому использование деревянных спутников может решить эти проблемы. Но насколько успешным будет этот проект в условиях реального космоса мы сможем узнать только в следующем году.

Как уже писал Фокус, энтузиасты увидели неизвестные объекты, пролетающие над спутником Земли. Некоторые предположили, что на Луне были замечены НЛО.