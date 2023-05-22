НЛО на Луне. Энтузиасты увидели неизвестные объекты, пролетающие над спутником Земли (фото)

В Сети появились снимки двух НЛО, которые летят над обратной стороной Луны. Но не все уверены в том, что это действительно инопланетяне.

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В Интернете начали распространяться фотографии двух белых объектов, которые кажется летят над обратной стороной Луны. Эти кадры вызвали бурное обсуждение у пользователей Сети, которые оставили в общей сложности десятки тысяч комментариев. Одни считают, что это действительно космические корабли инопланетян, а другие полагают, что на самом деле это неплохая мистификация, пишет Daily Mail.

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Снимки двух летящих над Луной неизвестных объектов белого цвета быстро распространились в Интернете, в частности в социальных сетях, в конце прошлой недели. Автор этих снимков назвал эти явления непознанными летающими объектами, то есть НЛО, по аналогии с теми явлениями, которые как утверждается видели некоторые люди на Земле. Такие явления приписывают появлению космических кораблей инопланетян.

В Интернете начали распространятся фотографии двух белых объектов, которые кажется летят над обратной стороной Луны Фото: Daily Mail

Одни комментаторы предположили, что эти снимки на самом деле являются неплохо созданной мистификацией с помощью программ для компьютерной графики. Другие пользователи Сети все же предположили, что Луна на самом деле представляет собой космическую станцию инопланетян, и действительно в кадр попали их космические корабли. Хотя многие комментаторы скептические отнеслись к новым снимкам и даже появились шуточные предположения, что это "космическая корова", прыгающая по поверхности Луны или же "парящая в космосе сумка из супермаркета".

Одни комментаторы предположили, что эти снимки на самом деле являются неплохо созданной мистификацией Фото: Daily Mail

Но больше всего комментаторов удивила камера, с помощью которой могли быть сняты такие изображения загадочных объектов возле Луны. Возник вопрос, может ли какая-либо современная камера сделать такое увеличение, чтобы увидеть, что происходит в окрестностях спутника Земли. Одни пользователи предположили, что такое возможно благодаря использованию новых продуктов компании Apple, другие же предположили, что эти снимки можно получить благодаря некоторым камерам компании Nikon.

Пользователи Сети, отметили, что изображения действительно потрясающие и явно интригуют Фото: Daily Mail

В любом случае, пользователи Сети, отметили, что изображения действительно потрясающие и явно интригуют. Но к единому мнению, что же на самом деле было замечено возле Луны, пользователи так и не пришли.

Ранее Фокус уже писал о том, что "нападение" НЛО на базу ВВС США заставило солдат кричать от страха. Очевидец тех событий рассказал, как ядерная ракетная база подверглась "атаке НЛО". Испуганные солдаты были подняты на ноги, когда "овальной формы корабль" якобы отключил все ядерные бомбы.

Также Фокус писал о том, что Пентагон разбил видео с НЛО на кадры и нашел там нечто действительно аномальное.

Напоминаем, что в Пентагоне заявили о том, что у них нет доказательств внеземного происхождения НЛО, на основании последних изученных данных, как уже писал Фокус.