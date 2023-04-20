Законы физики не нарушены. В Пентагоне отчитались об исследованиях НЛО

В новом управлении Министерства обороны США, которое занимается расследованием случаев появления НЛО, заявили о том, что у них нет доказательств внеземного происхождения данных явлений.

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Руководитель Управления по анализу аномалий во всех средах, которое входит в состав Пентагона, развеял все надежды на то, что случаи появления НЛО или как их теперь называют неопознанных аномальных явлений (НАЯ), как-то связаны с существованием внеземных цивилизаций, пишет Space.

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Руководитель Управления по анализу аномалий во всех средах Шон Киркпатрик выступил с докладом перед членами Комитета Сената США по вооруженным силам в среду, 19 апреля 2023 года. Это слушание результатов расследования случаев появления НАЯ состояло из закрытой и открытой для публики частей.

Как стало известно, во время открытых слушаний в Сенате, Киркпатрик сообщил о том, что его Управление после исследования сотен случаев наблюдения за так называемыми НЛО не нашло убедительных доказательств того, что данные объекты как-то связаны с деятельностью инопланетян. Также сотрудники Управления по анализу аномалий во всех средах не нашли признаков того, что данные объекты каким-то образом нарушают известные законы физики.

По словам Киркпатрика, результаты расследования могут разочаровать тех, кто уверен, что наблюдаемые ими неизвестные объекты во время движения действительно нарушали законы физики и они имеют доказательство этому. Киркпатрик сообщил, что все случаи появления НАЯ можно легко объяснить и они имеют земное происхождение.

Руководитель Управления по анализу аномалий во всех средах, которое входит в состав Пентагона, развеял все надежды на то, что случаи появления НЛО или как их теперь называют неопознанных аномальных явлений (НАЯ), как-то связаны с существованием внеземных цивилизаций Фото: Forbes

Согласно докладу в Сенате, лишь небольшой процент НЛО имеет признаки анормальности, а большая часть таких объектов является либо воздушными шарами, либо другими летательными аппаратами. Также источниками таких НАЯ являются природные явления.

Также Киркпатрик заявил о том, что если кто-то имеет доказательства внеземного происхождения данных явлений, то нужно их представить не социальных сетях, а в научных журналах. Таким образом эксперты смогут провести тщательную оценку данных заявлений.

Во время слушаний в Сенате руководитель Управления по анализу аномалий во всех средах показал видеоролик, который проанализировали сотрудники данного подразделения Пентагона. Это видео было сделано беспилотником MQ-9 Reaper где-то на Ближнем Востоке и на нем видно летящий в воздухе без видимых средств для передвижения сферический объект. По словам Киркпатрика, имеющихся данных недостаточно, чтобы точно идентифицировать этот объект, поэтому пока неизвестно, что это было.

Как уже писал Фокус, в январе этого года в Пентагоне завили, что военные исследуют более 500 случаев появления НЛО. Но имеющихся данных также недостаточно, чтобы установить, чем является большинство из этих объектов. Хотя более 160 неизвестных летающих объектов были признаны воздушными шарами.

Пару лет назад Пентагон предложил обозначать НЛО не как неопознанные летающие объекты, а как неопознанные воздушные явления, потому как их наблюдали в основном в атмосфере. Но совсем недавно американские военные изменили и это название и теперь все НЛО называются непознанными аномальными явлениями. Это было сделано для того, чтобы охватить все такие объекты, которые появляются не только в воздухе, но и в воде, и космосе.

В прошлом году, как уже писал Фокус, американские военные заявили о том, что в архивах ВМС США находится большое количество видео с НЛО. Но показывает эти видео общественности пока рано и для этого есть свои причины.

Также Фокус писал о том, что Шон Киркпатрик в сотрудничестве с известным ученым из Гарварда Ави Лебом подготовили неофициальный доклад, который касается потенциальных внеземных цивилизаций. Согласно этому докладу, инопланетяне исследуют нашу планету с помощью небольших космических аппаратов, которые выпускает огромный космический корабль, затаившийся где-то в Солнечной системе.