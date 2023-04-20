Закони фізики не порушено. У Пентагоні прозвітували про дослідження НЛО

У новому управлінні Міністерства оборони США, яке займається розслідуванням випадків появи НЛО, заявили про те, що вони не мають доказів позаземного походження цих явищ.

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Керівник Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, яке входить до складу Пентагону, розвіяв усі сподівання на те, що випадки появи НЛО, або як їх тепер називають невідомими аномальними явищами (НАЯ), якось пов'язані з існуванням позаземних цивілізацій, пише Space.

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Керівник Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах Шон Кіркпатрік виступив із доповіддю перед членами Комітету Сенату США зі збройних сил у середу, 19 квітня 2023 року. Це слухання результатів розслідування випадків появи НАЯ складалося із закритої та відкритої для публіки частин.

Як стало відомо, під час відкритих слухань у Сенаті Кіркпатрік повідомив про те, що його Управління після дослідження сотень випадків спостереження за так званими НЛО не знайшло переконливих доказів того, що ці об'єкти якось пов'язані з діяльністю інопланетян. Також співробітники Управління аналізу аномалій у всіх середовищах не знайшли ознак того, що ці об'єкти якось порушують відомі закони фізики.

За словами Кіркпатріка, результати розслідування можуть розчарувати тих, хто впевнений, що невідомі об'єкти, які вони бачили, під час руху дійсно порушували закони фізики, і вони мають доказ цього. Кіркпатрік повідомив, що всі випадки появи НАЯ можна легко пояснити й вони мають земне походження.

Керівник Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, яке входить до складу Пентагону, розвіяв усі надії на те, що випадки появи НЛО, або як їх тепер називають невідомими аномальними явищами (НАЯ), якось пов'язані з існуванням позаземних цивілізацій Фото: Forbes

Згідно з доповіддю в Сенаті, лише невеликий відсоток НЛО має ознаки анормальності, а більшість таких об'єктів є або повітряними кулями, або іншими літальними апаратами. Також джерелами таких НАЯ є природні явища.

Також Кіркпатрік заявив про те, що якщо хтось має докази позаземного походження цих явищ, то потрібно їх подати не в соціальних мережах, а в наукових журналах. Так експерти зможуть провести ретельну оцінку даних заяв.

Під час слухань у Сенаті керівник Управління аналізу аномалій у всіх середовищах показав відеоролик, який проаналізували співробітники цього підрозділу Пентагону. Це відео було зроблене безпілотником MQ-9 Reaper десь на Близькому Сході, і на ньому видно сферичний об'єкт, що летить у повітрі без видимих засобів для пересування. За словами Кіркпатріка, наявних даних недостатньо, щоб точно ідентифікувати цей об'єкт, тому поки що невідомо, що це було.

Як уже писав Фокус, у січні цього року в Пентагоні завили, що військові досліджують понад 500 випадків появи НЛО. Але наявних даних також недостатньо, щоб встановити, чим є більшість цих об'єктів. Хоча понад 160 невідомих літальних об'єктів визнали повітряними кулями.

Кілька років тому Пентагон запропонував позначати НЛО не як невідомі літальні об'єкти, а як невідомі повітряні явища, тому що їх спостерігали в основному в атмосфері. Але зовсім недавно американські військові змінили й цю назву, і тепер усі НЛО називаються невідомими аномальними явищами. Це було зроблено для того, щоб охопити всі такі об'єкти, які з'являються не лише в повітрі, а й у воді та космосі.

Минулого року, як уже писав Фокус, американські військові заявили про те, що в архівах ВМС США є велика кількість відео з НЛО. Але показувати ці відео громадськості поки що зарано, і для цього є свої причини.

Також Ф окус писав про те, що Шон Кіркпатрік у співпраці з відомим ученим із Гарварду Аві Лебом підготували неофіційну доповідь, яка стосується потенційних позаземних цивілізацій. Згідно з цією доповіддю, інопланетяни досліджують нашу планету за допомогою невеликих космічних апаратів, які випускає величезний космічний корабель, що причаївся десь у Сонячній системі.