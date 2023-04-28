Интересный поворот. Пентагон разбил видео с НЛО на кадры и нашел там нечто действительно аномальное

Доктор Шон Киркпатрик рассказал, на что эксперты обращают внимание в сообщениях о наблюдениях НЛО.

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Пентагон опубликовал видео, на котором сообщается, что неопознанное аномальное явление (UAP) — термин, используемый правительством для обозначения НЛО — летит на высокой скорости в непосредственной близости от беспилотников Air Force MQ-9 Reaper, пишет Fox News.

Руководитель Управления по анализу аномалий во всех средах доктор Шон Киркпатрик с коллегами изучили видео, разбили его на отдельные кадры и теперь считают, что действительно обнаружили в нем некоторые "интересные вещи", которые все считали "действительно аномальными".

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Эксперты отмечают, что объект пролетел над Южной Азией в начале 2023 году и, по-видимому, имел двигательный след. Однако по словам Киркпатрика, позже они с коллегами установили, что это был "артефакт сенсора".

Отметим, что это видео стало вторым, которое директор Управления по устранению аномалий во всех областях (AARO) показал законодателям во время слушаний подкомитета Сената по вооруженным силам по новым угрозам и возможностям. Первым стало видео, снятое в 2022 году, на котором видно неопознанное аномальное явление в зоне активного конфликта на Ближнем Востоке.

Эти тенденции отчетности UAP были представлены на слушаниях подкомитета Сената Фото: U.S. Senate Committee on Armed Services

Во время своего выступления доктор Киркпатрик подчеркнул важность данных видео и наблюдений, над которыми они с командой работают. Исследователи разбирают подобные видео кадр за кадром, а затем анализируют их, чтобы понять, что именно представляет собой тот или иной объект в воздушном пространстве. Кроме того, ученые сопоставляют видео с моделями различных датчиков изображения, чтобы воссоздать их и понять, как датчик будет реагировать в действительности.

Отметим, что Пентагон отслеживает более 650 случаев сообщений об НЛО, которые предварительно разделяются на обычные объекты, такие как: шары и самолеты. По словам Киркпатрика, объекты, которые не вписываются в эти две группы, являются приоритетными, в зависимости от того, где они были замечены.

Эти тенденции отчетности UAP были представлены на слушаниях подкомитета Сената Фото: U.S. Senate Committee on Armed Services

Киркпатрик также отмечает, что важными критериями являются такие факты как, находится ли объект в зоне национальной безопасности и показывает ли какую-то аномальную феноменологию, представляющую интерес. Простыми словами, если это просто сферический объект, плывущий по ветру и не несущий полезной нагрузки, он будет менее важен, чем другой объект с полезной нагрузкой. Последний в свою очередь будет менее важным, чем объект, который маневрирует.

В AARO отмечают, что планируют предоставить подробный отчет о сообщения об UAP уже этим летом, вероятно, в июле 2023 года. Киркпатрик также отметил, что сегодня не существует убедительных доказательств внеземных технологий или инопланетной жизни. Однако количество сообщений о неопознанных аномальных явлениях за последние лет только увеличилось, поскольку стигматизация, связанная с UAP, постепенно сходит на нет. Правительство же в это время наращивает усилия по устранению потенциальных рисков безопасности, связанных с необъяснимыми объектам в небе.

Ранее Фокус писал о том, что в Пентагоне отчитались об исследованиях НЛО.