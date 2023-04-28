Цікавий поворот. Пентагон розбив відео з НЛО на кадри й знайшов у ньому щось справді аномальне

Доктор Шон Кірпатрік розповів, на що експерти звертають увагу у повідомленнях про спостереження НЛО.

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Пентагон опублікував відео, на якому повідомляється, що невідоме аномальне явище (UAP) — термін, який використовується урядом для позначення НЛО — летить на високій швидкості в безпосередній близькості від безпілотників Air Force MQ-9 Reaper, пише Fox News.

Доктор Шон Кірпатрік із колегами вивчили відео, розбили його на окремі кадри й тепер вважають, що справді виявили в ньому деякі "цікаві речі", які всі вважали "справді аномальними".

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Експерти зазначають, що об'єкт пролетів над Південною Азією на початку 2023 року і, мабуть, мав руховий слід. Однак, за словами Кірпатріка, пізніше вони з колегами встановили, що це був "артефакт сенсора".

Зазначимо, що це відео стало другим, яке директор Управління з усунення аномалій у всіх областях (AARO) показав законодавцям під час слухань підкомітету Сенату зі збройних сил за новими загрозами та можливостями. Першим стало відео, зняте у 2022 році, на якому видно невідоме аномальне явище в зоні активного конфлікту на Близькому Сході.

Ці тенденції звітності UAP були представлені під час слухань підкомітету Сенату Фото: U.S. Senate Committee on Armed Services

Під час свого виступу доктор Кірпатрік наголосив на важливості даних відео та спостережень, над якими вони з командою працюють. Дослідники розбирають подібні відео кадр за кадром, а потім аналізують їх, щоб зрозуміти, що саме є той чи інший об'єкт у повітряному просторі. Крім того, вчені зіставляють відео з моделями різних датчиків зображення, щоб відтворити їх і зрозуміти, як датчик буде реагувати насправді.

Зазначимо, що Пентагон відстежує понад 650 випадків повідомлень про НЛО, які попередньо поділяються на звичайні об'єкти, такі як: кулі та літаки. За словами Кірпатріка, об'єкти, які не вписуються в ці дві групи, є пріоритетними залежно від того, де вони були помічені.

Ці тенденції звітності UAP були представлені під час слухань підкомітету Сенату Фото: U.S. Senate Committee on Armed Services

Кірпатрік також зазначає, що важливими критеріями є такі факти, як, чи знаходиться об'єкт у зоні національної безпеки й чи показує якусь аномальну феноменологію, яка становить інтерес. Простими словами, якщо це просто сферичний об'єкт, що пливе за вітром і не несе корисного навантаження, він буде менш важливим, ніж інший об'єкт з корисним навантаженням. Останній, зі свого боку, буде менш важливим, ніж об'єкт, який маневрує.

У AARO зазначають, що планують надати докладний звіт про повідомлення про UAP вже цього літа, ймовірно, у липні 2023 року. Кірпатрік також зазначив, що сьогодні не існує переконливих доказів позаземних технологій чи інопланетного життя. Однак кількість повідомлень про невідомі аномальні явища за останні роки тільки збільшилася, оскільки стигматизація, пов'язана з UAP, поступово сходить нанівець. Уряд у цей час нарощує зусилля щодо усунення потенційних ризиків безпеки, пов'язаних із незрозумілими об'єктами в небі.

Раніше Фокус писав про те, що в Пентагоні прозвітували про дослідження НЛО.