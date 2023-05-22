Тревожный звоночек. Ученые обнаружили нечто общее между тревогой, депрессией и алкоголем

Исследователи считают, что нашли причину, почему некоторые люди чувствуют себя более тревожными после употребления алкоголя, а другие — нет.

Бокал вина или стакан пива после тяжелого рабочего дня могут показаться хорошей идеей, чтобы расслабиться, однако у вас также может возникнуть соблазн выпить еще один бокал, а затем второй. Затем это может повториться на следующий день, когда вы вновь придете домой грустным и встревоженным, и вам нужно будет быстро успокоиться, пишет Inverse.

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Однако прежде, чем это произойдет, стоит узнать суровую правду: люди с диагностированной тревогой и депрессией чаще других становятся зависимыми от алкоголя. Однако причина, по которой это происходит, все еще остается загадкой. По мнению исследователей, один аргумент кажется особенно важным: люди с тревогой и депрессией используют алкоголь в качестве "самолечения". В результате то, что начиналось как простое и быстрое средство расслабления, в конечном итоге перерастает в развитие расстройства, связанного с употреблением алкоголя. Ученые отмечают, что это заболевание вызывает сильную потребность в алкоголе, потерю контроля, а также повышенное чувство беспокойства и раздражительности в трезвом состоянии.

По словам профессора Университета Миннесоты, который более 30 лет изучает связь между тревожностью и проблемами с алкоголем, Мэтта Кушнера, несмотря на то, что многие потребляют алкоголь из-за эффекта "подавления беспокойства", это явно не вся история.

По словам Кушнера, исследования свидетельствуют о том, что проблемы с алкоголем могут начаться до того, как у людей разовьется тревога или депрессия. Результаты его исследования также предполагают, что зависимость от алкоголя и тревожность существенно увеличивают развитие другого состояния в течение нескольких последующих лет.

В результате профессор Кушнер с коллегами пришли к выводу, что проблемы с алкоголем, тревожность и депрессия могут иметь одну общую первопричину. Последнее исследования профессора, кажется, приблизило его к разгадке этой тайной связи. Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди с диагнозом тревоги или депрессии чаще испытывают симптомы расстройства, связанного с употреблением алкоголя, чем люди без этих состояний, даже, когда они пьют то же количество алкоголя.

Само это явление, когда одна группа причиняет больше вреда, чем другая, даже если они делают одно и то же самое, называется "эффектом парадокса вреда". Теперь исследователи полагают, что разгадав взаимосвязь между депрессией, тревогой и расстройством, связанным с употреблением алкоголя, может пролить свет на эффективную стратегию лечения этих состояний.

В новом исследовании ученые изучили данные 26 000 взрослых с такими состояниями как тревога и депрессия, расстройством, связанным с употреблением алкоголя и без них. Далее ученые сравнили симптомы при каждом из этих состояний.

Результаты исследования предполагают, что парадокс вреда одинаково очевиден у мужчин и женщин и более выражен у людей с более чем одним диагнозом тревоги или депрессии. По словам Кушнера, известно, что от 20 до 40% с депрессией или тревогой также имеют и расстройство, связанное с употреблением алкоголя, в сравнении с 5% населения в целом.

Теперь исследователи полагают, что некоторые люди в действительности надеются с помощью алкоголя облегчить свое психологическое состояние. Однако это точно не все. По словам Кушнера, их исследование также свидетельствует о том, что люди с тревогой и депрессией, по-видимому, предрасположены к развитию проблем с алкоголем.

В то же время исследователи отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше изучить и понять эту связь.

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