Нечто связанное с теплыми воспоминаниями из детства: ученые рассказали, почему кошки мнут лапами

Несмотря на то, что люди соседствуют с кошками уже тысячи лет, нам все еще крайне мало известно об их "странном поведении".

Каждый владелец кота, точно задавался вопросом, что значит то или иное поведение питомца, которое на первый взгляд кажется весьма странным. Одно из таких поведений — удивительная любовь кошек мять лапами людей, плед или другие предметы, пишет Science Focus.

По словам эксперта по поведению кошек из организации Cats Protection Лорен Финки, разминание — это в действительности весьма интересное поведение и, увы, оно не было глубоко исследовано с научной точки зрения. Мы еще много не знаем о функциях такого поведения, но некоторые предположения исследователи все же могут назвать.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во-первых, считаются, что такое поведение может быть еще одним способом оставить свой запах. Дело в том, что вокруг кошачьих лап расположено довольно много пахучих желез. По словам Финки, таким образом разминая нас, наши пушистые питомцы пытаются оставить на нас свой запах.

Во-вторых, существует теория о том, разминание является отражением движения, которые котята используют для стимуляции притока молока из молочных желез. Исследователи полагают, что в более позднем возрасте кошки также способны воспроизвести эту привычку. Однако, по словам Финки, похоже, это относится лишь к домашним кошкам.

Исследователи обнаружили, что разминание, мяуканье и мурлыканье — процессы, которые люди неосознанно поощряют в своих питомцах. Результаты исследования показали, что в дикой природе, не социализированные в отношении людей, кошки, не склонны воспроизводить подобное поведение. По сути, они ведут себя таким образом, лишь пока находятся со своими однопометниками и матерью. Но для взрослых и независимых животных такое поведение не является естественным.

Финки считает, что именно люди помогли кошкам сохранить эти "черты". Это называется неотения — когда взрослые животные сохраняют поведение и черты, которые были у них в детстве. Отметим, что такое поведение свойственно не только для кошек, но и одомашненных собак.

Можно подумать, что люди насильственно инфантилируют кошек, однако ученые полагают, что неотения на самом деле не несет угрозы для наших питомцев, особенно когда речь идет о разминании. Финка считает, что это может даже быть полезным для кошек, ведь такое поведение способно успокаивать их и может помочь питомцам продемонстрировать удовлетворение во время взаимодействия с людьми.

В то же время исследователи отмечают, что не стоит волноваться, если ваша кошка вас не разминает. Это едва ли значит, что она вас ненавидит. Во всяком случае, это не обязательно так.

Финка отмечает, что важно помнить, что все кошки разные, а потому желание разминать людей присутствует не всех. Однако кошки с ранним положительным опытом общения с людьми могут делать это с большей вероятностью

Ученые отмечают, что в большинстве случаев разминание является индикатором того, что питомец расслаблен и чувствует себя комфортно. Однако отсутствие данных сигналов также не должно вызывать беспокойства.

Ранее Фокус писал о том, что стало ясно, чем коты занимаются, гуляя на улице.