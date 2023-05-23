Секрет Камбо: зачем люди распинают лягушек и крадут у них яд, и чем это может быть опасно

В последнее время этот таинственный ритуал становится все более распространенным в разных уголках мира, но ученые предупреждают — людям лучше перестать обворовывать лягушек.

Камбо является вязким веществом, полученным из защитных кожных выделений амазонской гигантской обезьяньей лягушки. Изначально ее секрецию использовали в медицине коренные народы Амазонки, однако в последнее время все чаще это вещество используется в псевдошаманских ритуалах по всему миру, пишет IFLScience.

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В традиционной медицине коренные народы Амазонки наносят вещество на поверхностные ожоги на коже, чтобы произвести интенсивный очищающий эффект. Но в последнее время становится все больше случаев, когда использование камбо в неошаманской или комплементарной медицине привело к удручающим последствиям:

продолжительной рвоте;

судорогам;

смертельному исходу.

Впрочем, несмотря на правительственные запреты и несколько смертельных случаев, использование камбо в западных странах, похоже, все еще набирает обороты. Исследователи пролили свет на то, что же дает ритуал камбо и почему люди обращаются к нему.

Ритуал Камбо

Камбо получают от гигантской обезьяньей древесной лягушки, или двухцветной филломедузы (Phyllomedusa bicolor), которая обитает в тропических лесах Амазонки. Лягушек ловят, затем привязывают их конечности нитями к четырем вертикальным веткам, а далее аккуратно соскабливают их выделения. После чего лягушек отпускают, физически невредимыми.

Собранный прозрачный слизистый секрет наносят на бамбуковые палочки и сушат на воздухе для хранения и транспортировки. Далее камбо готовят, разбавляя его водой перед приемом. По словам научного сотрудника Технологического университета Суинберна Мартин Уильямс, данное вещество содержит ряд биологически активных молекул, которые, как считают исследователи, служат для лягушки механизмом защиты от хищников.

Во время ритуала на кожу человека наносят поверхностные ожоги, а затем к ним прикладывают вещество с помощью короткого отрезка тропической лозы. Далее в качестве антисептика к ожогам прикладывают густой красный сок дерева "кровь дракона" (Croton lechleri)

Отметим, что коренные амазонские племена, как правило, не проводят отдельных ритуалов — камбо играет важную роль в традиционной медицине и охотничьих практиках. В то же время псевдошаманские ритуалы Камо, как правило, сопровождаются церемонией, песнями, музыкальными инструментами, сжиганием благовоний и молитвами.

Традиционно поверхностные ожоги наносятся на плечо или голень человека. Однако во время неошаманских практик ожоги могут наноситься на шею, верхнюю часть спины, грудь и места расположения йогических чакр.

Камбо наносят через поверхностные ожоги Фото: Shutterstock

Что делает камбо с телом человека

После введения через небольшие ожоги активные ингредиенты камбо быстро попадают в организм человека. Они проходят через лимфатическую систему, по сути дренажную систему организма, идущую параллельно системе кровообращения, а затем попадают в кровоток.

В результате человек испытывает короткий, но весьма интенсивный очистительный опыт, сопровождающийся сложными, быстрыми, а порой и парадоксальными физиологическими эффектами. Как правило, явными симптомами являются:

прилив жара;

покраснение лица;

тошнота;

рвота;

общее недомогание;

учащенное сердцебиение;

головокружение;

отек лица;

позывами к дефекации.

Другие эффекты также включают в себя:

ощущение комка в горле;

затрудненное глотание;

боль в животе;

тошнота;

рвота;

диарея;

насморк;

слезы;

отек губ, век и лица;

отек языка или горла.

Эти физиологические эффекты обычно ожидаются и действительно ищутся теми, кто выполняет и подвергается ритуалу Камбо. Однако исследователи отмечают, что камбо не считается оказывающим какие-либо прямые психоделические или галлюциногенные эффекты.

В чем опасность Камбо

Продолжительность физического воздействия на человека обычно продолжается около 15-30 минут. Однако индивидуальные реакции значительно различаются и порой симптомы могут длиться даже несколько часов.

Официально известно лишь о нескольких задокументированных случаях, когда камбо привел к летальному исходу. Однако несколько задокументированных эпизодов также описывают случаи гепатита, психоза, продолжительной рвоты, гипонатриемии (низкий уровень натрия в крови), судорог, разрыва пищевода и остановки сердца.

Предполагаемая польза Камбо

Несмотря на задокументированные случаи нанесения вреда, большинство участников ритуала Камо сообщают о положительных физических, эмоциональных и духовных последствиях.

В ряде стран сегодня наблюдается рост использования камбо для лечения или оздоровления. Однако в рецензируемой академической литературе существует весьма ограниченное количество данных о непосредственной пользе камо для здоровья человека.

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