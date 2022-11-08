Им это не нравится. Ученые просят людей перестать облизывать жаб пустыни Сонора

Исследователи предупредили об опасности и попросили отдыхающих отказаться от идеи совать местных обитателей в рот в поисках "молекулы бога".

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Жабы пустыни Сонора, или как их еще называют речные жабы Колорадо, обитают на территории от южной Аризоны до юго-западного угла Нью-Мексико и на югедо северо-западной Мексики. Когда-то их можно было встретить и в юго-восточной части Калифорнии, однако последний раз жабу пустыни Сонора (Incilius alvarius, ранее Bufo alvarius) здесь встречали лишь в 1955 году, пишет Gizmodo.

Выступающие околоушные железы этих жаб выделяют сильнодействующий токсин 5-метокси-N,N-диметилтриптамин (5-MeO-DMT). Жили бы себе жабы и дальше в спокойствии, однако токсин, который они выделяют, по сути является аналогом ДТМ, что сделало их "лакомством" для любителей психоделических трипов.

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В результате сотрудники Службы национальных парков, в директиве которых находятся места обитания жаб пустыни Сонора, вынуждены были обратиться к отдыхающим с требованием прекратить облизывать жаб. Во-первых, от поцелуя "жаба не превратится в принца или принцессу", во-вторых, им это не нравится, а в-третьих, это может быть опасно для жизни.

Ученые предупреждают, что физический контакт с жабами, в особенности, если их яд попадет в рот, может плохо закончиться. Исследователи отмечают, что облизав жабу действительно можно получить незабываемый психоделический опыт, однако это также может привести к болезни или даже смерти.

Более того, в Службе национальных парков отметили, что это касается не только жаб пустыни Сонора, но и других обитателей парков — будь то банановый слизень, незнакомый гриб или большая жаба со светящимися глазами, сотрудники парка призывают "отказаться от их облизывания".

Отметим, что в последние годы 5-MeO-DMT стал достаточно популярным наркотиком под прозвищем "жабий яд", который, как правило, используют в "церемониальных" декорациях. Во многом наркотик стал популярным из-за популяризации знаменитостями, например, Майк Тайсон заявлял о том, что испытал этот опыт. Кроме того его активно обсуждают во время популярного подкаста Джо Рогана.

В результате ученые бьют тревогу — желающих прожить этот психоделический опыт становится так много, что фактически жабы пустыни Сонора казались под угрозой исчезновения. Браконьеры собирают их для изготовления наркотика и продажи, а некоторые просто хотят держать их дома, чтобы использовать для психоделических трипов.

В результате сотрудники Службы национальных парков настоятельно просят перестать совать в рот болотных жаб, да и вообще оставить их в покое, чтобы не допустить исчезновения вида. Отметим, что в Нью-Мексико они уже под угрозой исчезновения.

Жабы пустыни Сонора являются одним из крупнейших видов жаб в США, они достигают в длину порядка 18 сантиметров. Большую часть жизни эти земноводные поводят в спячке под землей и ведут ночной образ жизни в период с мая по сентябрь.

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