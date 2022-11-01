Эхо Хэллоуина. Ученые призывают не выбрасывать праздничные тыквы в лесу — могут убить ежей

Исследования показывают, что выброшенные хэллоуинские тыквы способны навредить почве, растениям и даже убить некоторых животных.

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Главным атрибутом самого "страшного" праздника в году являются тыквы — на Хэллоуин принято украшать дом, наряжаться в костюмы нечисти и обязательно сделать тыкву Джек-фонарь. После праздника фонари из тыквы уже никому не нужны и их просто выбрасывают, иногда в близлежащие леса. Но ученые предупреждают, что это может быть опасно, пишет Daily Mail.

Исследователи подсчитали, что ежегодно после Хэллоуина на помойке оказываются тысячи тонн тыквы. Бросить фонарь из тыквы после Хэллоуина может показаться хорошей идеей, но ученые предупреждают, что это может стать настоящей катастрофой для дикой природы.

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По словам сотрудника благотворительной организации по сохранению лесов Woodland Trust Пола Бантона, в последние годы, по видимому, в обществе образовался некий миф о том, что оставлять хэллоуинские тыквы после праздника стоит в лесу, якобы это идет на пользу дикой природе. Однако в действительности все совсем наоборот.

Тревор Уикс из Службы спасения дикой природы и скорой помощи Восточного Сассекса отмечает, что выброшенные тыквы могут с легкостью убить ежей и других животных. Он отметил, что по сути сами по себе бахчевые не являются токсичными для животных. Однако мясистые и волокнистые тыквы могут вызвать у ежей расстройство желудка, диарею, вздутие живота и обезвоживание, что также может привести и к летальному исходу.

Кроме того, разлагающиеся тыквы могут привлечь крыс, а также оказать глубокое воздействие на лесные почвы, растения и грибы.

[ + – ] Тыква может стать смертельным лакомством для ежей Фото: Dmitry Demkin/Shutterstock

Что делать с тыквой после Хэллоуина

Ученые призывают не выбрасывать тыквы, а использовать с пользой.

Во-первых, из них можно сделать отличные кормушки ля птиц. Их следует держать высоко над землей, чтобы не привлекать внимание ежей, крыс и других животных. Кроме того, когда тыква начнет гнить, ее следует выбросить в мусорное ведро для пищевых отходов или компостную яму.

Во-вторых, тыквы, которые находились в закрытых прохладных помещениях, и в которых не располагались свечи, вполне можно использовать в пищу. Мякоть тыквы можно запечь или заморозить, а после использовать для приготовления блюд. Но важно помнить, что речь идет о свежих тыквах, а не тех что уже простояли несколько дней.

В-третьих, если уж вы решили выбросить тыкву, то стоит отправить ее в мусорный контейнер для пищевых отходов или компостную яму.

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