Відлуння Геловіну. Вчені закликають не викидати святкові гарбузи у лісі — можуть вбити їжаків

Дослідження показують, що викинуті геловінські гарбузи здатні нашкодити ґрунту, рослинам і навіть вбити деяких тварин.

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Головним атрибутом "найстрашнішого" свята в році є гарбузи — на Геловін заведено прикрашати будинок, одягатися в костюми нечисті і обов'язково зробити гарбуз Ліхтар Джека. Після свята ліхтарі з гарбуза вже нікому не потрібні і їх просто викидають, іноді в ліси. Але вчені попереджають, що це може бути небезпечним, пише Daily Mail.

Дослідники підрахували, що щорічно після Геловіну на смітнику виявляються тисячі тонн гарбуза. Кинути ліхтар із гарбуза після Геловіну може здатися гарною ідеєю, але вчені попереджають, що це може стати справжньою катастрофою для дикої природи.

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За словами співробітника благодійної організації зі збереження лісів Woodland Trust Пола Бантона, останніми роками, мабуть, у суспільстві утворився якийсь міф про те, що залишати геловінські гарбузи після свята варто у лісі, нібито це йде на користь дикій природі. Однак насправді все зовсім навпаки.

Тревор Вікс зі Служби порятунку дикої природи та швидкої допомоги Східного Сассексу зазначає, що викинуті гарбузи можуть легко вбити їжаків та інших тварин. Він зазначив, що по суті самі по собі гарбузи не є токсичними для тварин. Однак м'ясисті і волокнисті гарбузи можуть викликати у їжаків розлад шлунка, діарею, здуття живота та зневоднення, що також може призвести і до смерті.

Крім того, гарбузи, що розкладаються, можуть приманити щурів, а також надати глибокий вплив на лісові грунти, рослини і гриби.

[ + – ] Гарбуз може стати смертельними ласощами для їжаків Фото: еж

Що робити з гарбузом після Геловіну

Вчені закликають не викидати гарбуз, а використовувати з користю.

По-перше, з них можна зробити чудові годівниці для птахів. Їх слід тримати високо над землею, щоб не привертати увагу їжаків, щурів та інших тварин. Крім того, коли гарбуз почне гнити, його слід викинути у відро для сміття для харчових відходів або компостну яму.

По-друге, гарбузи, які знаходилися в закритих прохолодних приміщеннях, і в яких не розташовувалися свічки, цілком можна використовувати в їжу. М'якуш гарбуза можна запекти або заморозити, а потім використовувати для приготування страв. Але важливо пам'ятати, що йдеться про свіжі гарбузи, а не ті, що вже простояли кілька днів.

По-третє, якщо вже ви вирішили викинути гарбуз, то варто відправити його в контейнер для сміття для харчових відходів або компостну яму.

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