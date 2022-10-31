Примарні sms або обдурювання. Вчені пояснили, чому рухається планшетка на спіритичній дошці

Цілком геловінське викриття — під час сеансів планшетка справді рухається дошкою для спіритичних сеансів, і для цього є пояснення.

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Дошку для спіритичних сеансів придумали понад сотню років тому — її історія довга та різноманітна. Напередодні Геловіна дослідники розповіли, чи справді планшетка, за яку тримаються учасники сеансу, може рухатися спіритичною дошкою та чому так відбувається, пише Science Alert.

Дослідники змогли простежити історію спіритичної дошки до 19 століття — тоді цей предмет часто використовувався сестрами Фокс, які на той час були популярними медіумами та вважаються піонерами руху спіритуалізму. Сестри Фокс у своїх сеансах використовували особливий метод спілкування з духами — вони називали вголос усі літери алфавіту й прослуховували "відповіді" духів у вигляді постукувань. Спочатку цей метод захопив увагу публіки, але досить швидко набрид їй — всім хотілося спілкуватися з духами швидше.

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Щоб прискорити процес спілкування з духами, у 1890 році розробили спеціальну дошку для спіритичних сеансів. Це ноу-хау миттєво стало популярним. Ще б пак. На дошці розташовувалися цифри від 0 до 9 і всі літери алфавіту, а також три окремі слова — так, ні й до побачення. Подібна методика дозволяла в рази прискорити процес спілкування з духами.

Усе змінилося на початку 20 століття, коли багато відомих медіумів були публічно викриті. Проте інтерес до спіритуалізму й дошок для спіритичних сеансів повернувся після Другої світової війни та не втрачає своєї популярності до сьогодні.

Напередодні Геловіну дослідники вирішили поставити крапку в питанні про те, як працює дошка для спіритичних сеансів і хто ж зрештою рухає по ній планшетку.

Дослідники припускають, що є три найвідповідніші пояснення.

По-перше, рух планшетки по спіритичній дошці можна пояснити ідеомоторним ефектом. По суті до цих ефектів належать рухи, які люди здійснюють, але не усвідомлюють, підсвідомі рухи. Наприклад, під час спіритичного сеансу людина може рухати планшетку підсвідомо, викладаючи факти, які відомі лише їй.

Дослідники зазначають, що ідеомоторний ефект може бути колективним — тобто кожен із учасників робить свій внесок, створюючи ілюзію того, що планшетка рухається самостійно.

По-друге, це може бути пов'язане з нашим почуттям свободи волі. Це почуття стосується наших суб'єктивних здібностей контролювати дії, що впливають на зовнішні події. Наприклад, якщо ви вирішите підняти стіл, це змусить його рухатися.

Дослідження спіритичних дощок показали, що нашим почуттям свободи з легкістю можна маніпулювати, нібито третя сторона, тобто "духи". рухають планшетку. Передбачається, що це пов'язано з тим, як працює наш мозок, — якщо фактичний результат не збігається з нашими очікуваннями, то наше почуття свободи волі зменшується, і ми можемо приписати рух планшетки третьому джерелу, наприклад, потойбічному.

По-третє, рух планшетки можна списати на так зване емоційне зараження. Наприклад, під час спіритичного сеансу з іншими людьми сильно заряджене довкілля, і наші переживання можуть допомогти нам співпереживати оточенню. В результаті учасники сеансу вловлять страх або тривогу оточення й будуть схильнішими до того, щоб вирішити, що планшетка насправді рухається сама собою.

Дослідники не скасовують того, що всі три фактори можуть відігравати рівні ролі в тому, як працюють спіритичні сеанси та чому групі людей, здається, що планшетка рухається сама собою та передає повідомлення духів.

Раніше Фокус писав, що траурні ритуали є дуже важливими для людей і допомагають нам упоратися з горем.