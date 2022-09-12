Жалобні ритуали важливі, щоб упоратися з горем: і ось чому

Учені вважають, що дотримання різних похоронних обрядів допоможе нам впоратися зі втратою та зцілитися.

Відчуття втрати близької людини може бути всепоглинаючим і навіть руйнівним. Але вчені вважають, що впоратися з горем допоможуть жалобні ритуали — вони є виявом емоцій і горя, які переживає людина, пише The Guardian.

За словами докторки Люсі Селман із Бристольського університету, скорбота відіграє важливу роль у проживанні втрати. Це один із найефективніших методів реалізувати емоції гіркоти в житті, так починається проживання своєї втрати й лікування від неї.

Такої ж точки зору дотримуються й інші експерти. Наприклад, професор психології Університету Арізони й автор книги "Скорботний мозок" Мері-Френсіс О'Коннор вважає, що традиції відіграють дуже важливу роль у процесі проживання втрати.

Наприклад, навіть такі прості речі як траурні пов'язки здатні створити відчуття сталості й утіхи в момент найбільшої скорботи, коли навколишній світ і подальші перспективи здаються дуже хиткими.

Докторка Селман також вважає, що пов'язки можуть допомогти ідентифікувати тих, хто сумує та потребує підтримки. Раніше дослідження показало, що майже третина населення Великобританії, які пережили втрату, виявили, що інші зовсім не згадують про неї. За словами Селман, жалобні пов'язки можуть послужити сигналом для оточення, що людина потребує підтримки. До речі, за словами вченого із Центру смерті й товариства Університету Бата доктора Чао Фанга, дієвими ритуалами є і традиційні для певної культури, і створені нами нові. Кожен із них, на думку професора Фанга, є способом сумувати й пошуком свого способу жити зі втратою.

Ще одне дослідження, проведене групою вчених на чолі з Енді Ленгфордом із благодійної організації Cruse Bereavement Support, показало, що пандемія та неможливість проведення похорону значно вплинули на нашу здатність проживати втрату. На думку вчених, неможливість провести відповідні похоронні ритуали змусила людей страждати від утрати набагато сильніше.

У своєму дослідженні Ленгфорд із колегами встановили, що 10 днів скорботи — це лише початок процесу переживання горя. Насправді людині необхідний триваліший період емоційної підтримки, щоб пережити втрату.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що деякі тварини також сумують за своїми померлими, — вони ллють сльози та відвідують місця, де загинули їхні рідні.