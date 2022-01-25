Ллють сльози та проводять похорон. Учені назвали тварин, які сумують за своїми померлими

Дослідники стверджують, що деякі види тварин дійсно журяться та навіть відвідують місця, де померли їхні родичі.

Протягом багатьох років учені намагаються з'ясувати, чи можуть тварини тужити за своїми померлими родичами. Відомий англійський натураліст Чарльз Дарвін також ставив питання, чи розуміють тварини смерть і чи можуть оплакувати померлих, пише Discover Magazine.

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"Це два абсолютно різні питання, чи розуміють тварини смерть і чи можуть вони сумувати", — говорить філософиня та фахівчиня з етики з Іспанського національного університету Сусан Монсо.

Деякі експерти наполягають на тому, що тварина спочатку повинна усвідомити смерть, і тільки після цього вона зможе сумувати. Але Монсо вважає інакше, вона каже, що, зрештою, горе пов'язане з фізичною відсутністю людини чи тварини. Відчути втрату близького можна навіть у випадку, якщо людина перебуває у від'їзді.

Інша проблема полягає в тому, що тварини не можуть висловити словами свої внутрішні переживання. Але горе також впливає на поведінкові реакції, такі як зниження апетиту, порушення сну, зниження комунікабельності та стрес.

Звичайно, зміни в поведінці тварини не завжди означають скорботу. Наприклад, досі достеменно невідомо, чи сумують ворони в людському розумінні цього слова. Коли ворони чи сойки бачать мертвого родича, вони починають кричати, і на цей крик злітається ще більше птахів. Воронові юрмляться навколо мертвого родича, що збоку схоже на похорон. Але така поведінка насправді може не мати нічого спільного з жалем.

Учені припускають, що така поведінка дозволяє вороновим зібрати важливу інформацію про потенційну небезпеку, оскільки птахи починають уникати місця, де знайшли тіло родича. У мозку ворони також відсутня активність у мигдалеподібному тілі, коли вона бачить мертвого члена зграї. За словами експертів, це говорить про те, що ворони не згадують про "старого друга", коли бачать мертве тіло, а отже, навряд чи його оплакуватимуть.

Але все ж таки є кілька видів тварин на Землі, які, судячи з усього, можуть оплакувати своїх померлих. Найімовірнішими кандидатами є китоподібні, слони та нелюдиноподібні примати.

Китоподібні, такі як кити, дельфіни та морські свині, виявляють більший інтерес до мертвих особин. Дорослі китоподібні іноді тримають мертвих родичів на плаву або носять їхні тіла на спинах. У межах одного з досліджень учені побачили, як мати-білуха носила своє мертве дитинча протягом тижня. Подібна поведінка була помічена в дельфіна-афаліни, чиє дитинча також померло. Вчені припускають, що так матері сумують через свою втрату.

[ + – ] Кити носять своїх мертвих дитинчат на спині. Фото: кора Земли

Відомо, що слони утворюють міцні соціальні зв'язки. Коли вмирає слон, інші особини неодноразово приходитимуть до тіла, торкатимуться його та досліджуватимуть. Слони будуть приходити до свого покійного протягом тижнів і навіть місяців, продовжуючи виявляти інтерес навіть до кісток, що залишилися.

[ + – ] Слони відвідують покійних родичів упродовж тривалого часу. Фото: Twitter JabulaniSafari

Іноді слони стоять навколо тіла родича і не торкаються нього, і це дозволяє припустити, що тварини відвідують померлого не лише заради збору інформації. В одному з проведених досліджень було зафіксовано виділення рідини зі скроневих залоз слонів – залози, що розташовані між оком і вухом тварини. Така реакція може вказувати на почуття скорботи та втрати у тварин.

Найочевиднішу жалобну поведінку мають примати. Шимпанзе, горили та японські макаки протягом кількох днів носять своїх мертвих дитинчат. Деякі види приматів виявляють інтерес до мертвих дорослих особин, намагаючись їх "розбудити" або забрати з собою. Також примати можуть охороняти тіла своїх померлих родичів від хижаків.

[ + – ] Шимпанзе влаштовують нагляд за померлими членами зграї. Фото: астероид апокалипсис

Деякі примати, як і слони, схильні повертатися до місця загибелі родича протягом багато часу.

"Деякі тварини справді можуть сумувати і роблять це так само, як і люди. Види тварин, які формують і підтримують соціальні зв'язки, можуть відчувати втрату й оплакувати померлих", – підсумував експерт.