Льют слезы и проводят похороны. Ученые назвали животных, которые скорбят по своим умершим

Исследователи утверждают, что некоторые виды животных действительно горюют и даже навещают места, где умерли их сородичи.

На протяжении многих лет ученые пытаются выяснить, могут ли животные скорбеть по своим умершим сородичам. Известный английский натуралист Чарльз Дарвин также задавался вопросом, понимают ли животные смерть и могут ли оплакивать умерших, пишет Discover Magazine.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Это два совершенно разных вопроса, понимают ли животные смерть и могут ли они горевать", – говорит философ и специалист по этике из Испанского национального университета Сусана Монсо.

Некоторые эксперты настаивают на том, что животное сперва должно осознать смерть и только после этого, оно сможет горевать. Но Монсо считает иначе, она говорит, что в конечном итоге, горе связано с физическим отсутствием человека, либо животного. Ощутить потерю близкого можно даже в случае, если человек находится в отъезде.

Другая трудность заключается в том, что животные не могут выразить словами свои внутренние переживания. Но горе также влияет на поведенческие реакции, такие как снижение аппетита, нарушение сна, снижение общительности и стрессе.

Конечно, изменения в поведении животного не всегда означают скорбь. Например, до сих пор точно неизвестно, скорбят ли врановые в человеческом смысле этого слова. Когда вороны или сойки видят мертвого сородича, они начинают кричать и на этот крик слетается еще большее количество птиц. Врановые толпятся вокруг мертвого сородича, что со стороны походит на похороны. Но такое поведение, на самом деле, может не иметь ничего общего с трауром.

Ученые предполагают, что такое поведение позволяет врановым собрать важную информацию о потенциальной опасности, поскольку после этого птицы начинают избегать места, где нашли тело сородича. В мозге вороны также отсутствует активность в миндалевидном теле при виде мертвого члена стаи. По словам экспертов, это говорит о том, что вороны не вспоминают о "старом друге", когда видят мертвое тело, а значит вряд ли будут его оплакивать.

Но все же есть несколько видов животных на Земле, которые судя по всему, могут оплакивать своих усопших. Наиболее вероятными кандидатами являются китообразные, слоны и нечеловекоподобные приматы.

Китообразные, такие как киты, дельфины и морские свиньи, проявляют больший интерес к мертвым особям. Взрослые китообразные иногда держат мертвых сородичей на плаву или носят их тела на своих спинах. В рамках одного из исследований, ученые увидели, как мать-белуха носила своего мертвого детеныша на протяжении недели. Подобное поведение было замечено у дельфина-афалина, чей детеныш также умер. Ученые предполагают, что так матери скорбят о своей потере.

[ + – ] Киты носят своих мертвых детенышей на спине. Фото: LiveScience

Известно, что слоны формируют прочные социальные связи. Когда умирает слон, другие особи будут неоднократно приходить к телу, касаться его и исследовать. Слоны будут приходить к своему усопшему на протяжении недель и даже месяцев, продолжая проявлять интерес даже к оставшимся костям.

[ + – ] Слоны навещают усопших сородичей на протяжении долгого времени. Фото: Twitter JabulaniSafari

Иногда слоны стоят вокруг тела сородича и не прикасаются к нему, и это позволяет предположить, что животные посещают умершего не только ради сбора информации. В одном из проведенных исследование было зафиксировано выделение жидкости из височных желез слонов – железы, находящиеся между глазом и ухом животного. Такая реакция может указывать на чувство скорби и утраты у животных.

Наиболее очевидным траурным поведением обладают приматы. Шимпанзе, гориллы и японские макаки на протяжении нескольких дней носят своих мертвых детенышей. Некоторые виды приматов проявляют интерес к мертвым взрослым особям, пытаясь их "разбудить" или унести с собой. Также приматы могут охранять тела своих умерших сородичей от хищников.

[ + – ] Шимпанзе устраивают бдение над умершими членами стаи. Фото: Gizmodo/Don Davis

Некоторые приматы, как и слоны, склонны возвращаться к месту гибели сородича на протяжении долгого времени.

"Некоторые животные действительно могут скорбеть, и делают это также, как и люди. Виды животных, которые формируют и поддерживают социальные связи, могут чувствовать потерю и оплакивать усопших", – подытожил эксперт.