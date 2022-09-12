Траурные ритуалы важны, чтобы справиться с горем: и вот почему

Ученые считают, что следование различным похоронным обрядам поможет нам справиться с утратой и исцелиться.

Чувство утраты близкого человека может быть всепоглощающим и даже разрушающим. Но ученые считают, что справиться с горем помогут траурные ритуалы — они являются проявлением эмоций и горя, переживаемых человеком, пишет The Guardian.

По словам доктора Люси Селман из Бристольского университета, скорбь играет важную роль в проживании утраты. Это один из самых действенных способов воплотить эмоции горечи в жизнь, тем самым начиная проживать свою утрату и исцеление от нее.

Такой же точки зрения придерживаются и другие эксперты. Например, профессор психологии Университета Аризоны и автор книги "Скорбящий мозг" Мэри-Фрэнсис О’Коннор считает, что традиции играют очень важную роль в процессе проживания утраты.

Например, даже такие простые вещи, как траурные повязки способны создать ощущение постоянства и утешения, в момент наибольшей скорби, когда окружающий мир и дальнейшие перспективы кажутся весьма шаткими.

Доктор Селман также считает, что повязки могут помочь идентифицировать тех, кто скорбит и нуждается в поддержке. Ранее исследование показало, что почти треть населения Великобритании, переживших утрату, обнаружили, что другие вовсе не упоминают о ней. По словам Селман, траурные повязки могут послужить сигналом для окружающих, что человек нуждается в поддержке. Кстати, по словам ученого из Центра смерти и общества Университета Бата, доктора Чао Фанга действенными ритуалами являются и традиционные для определенной культуры, и созданные нами новые. Каждый из них, по мнению доктора Фанга, является способом скорбеть и поиском собственного способа жить с утратой.

Еще одно исследование, проведенное группой ученых во главе с Энди Лэнгфордом из благотворительной организации Cruse Bereavement Support, показало, что пандемия и невозможность проведения похорон значительно повлияли на нашу способность проживать утрату. По мнению ученых, невозможность провести соответствующие похоронные ритуалы, заставила людей страдать от потери гораздо сильнее.

В своем исследовании Лэнгфорд с коллегами установили, что 10 дней скорби — это лишь начало процесса переживания горя. На самом деле человеку необходим более длительный период эмоциональной поддержки, чтобы пережить утрату.

Напомним, ранее Фокус писал, что некоторые животные также скорбят по своим умершим — они проливают слезы и навещают места, где погибли исородичи.