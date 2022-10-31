Призрачные sms или надувательство. Ученые объяснили, почему движется планшетка на спиритической доске

Совершенно хэллоуинское разоблачение — во время сеансов планшетка действительно движется по доске для спиритических сеансов и тому есть объяснение.

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Доски для спиритических сеансов были придуманы более сотни лет тому назад — ее история длинна и разнообразна. В преддверии Хэллоуина исследователи рассказали, действительно ли планшетка, за которую держатся участники сеанса, может двигаться по спиритической доске и почему так происходит, пишет Science Alert.

Исследователи смогли проследить историю спиритической доски до 19 века — тогда этот предмет часто использовался сестрами Фокс, которые в то время были популярными медиумами, и по сути считаются пионерами движения спиритуализма. Сестры Фокс в своих сеансах использовали особенный метод общения с духами — они называли вслух все буквы алфавита и прослушивали "ответы" духов в виде постукиваний. Изначально этот метод захватил внимание публики, но довольно быстро наскучил ей — всем хотелось общаться с духами быстрее.

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Чтобы ускорить процесс общения с духами в 1890 году была разработана специальная доска для спиритических сеансов. Это ноу-хау в мгновение ока стало популярным. Еще бы. На доске располагались цифры от 0 до 9 и все буквы алфавита, а также три отдельных слова — "да", "нет" и "до свидания". Подобная методика позволяла в разы ускорить процесс общения с духами.

Все изменилось в начале 20 века, когда многие из известных медиумов были публично разоблачены. Однако интерес к спиритуализму и доскам для спиритических сеансов вернулся после Второй мировой войны и не теряет своей популярности до сегодня.

В преддверии Хэллоуина исследователи решили поставить точку в вопросе о том, как работает доска для спиритических сеансов и кто же в конце концов двигает по ней планшетку.

Исследователи предполагают, что существует три наиболее подходящих объяснения.

Во-первых, движение планшетки по спиритической доске можно объяснить идеомоторным эффектом. По сути к этим эффектам относятся движения, которые люди совершают, но не осознают — подсознательные движения. Например, во время спиритического сеанса человек может двигать планшетку подсознательно, излагая факты, которые известны лишь ему.

Исследователи отмечают, что идеомоторный эффект может быть коллективным — то есть каждый из участников вносит свой вклад, создавая иллюзию того, что планшетка движется самостоятельно.

Во-вторых, это может быть связано с нашим чувством свободы воли. Это чувство относится к нашим субъективным способностям контролировать действия, влияющие на внешние события. Например, если вы решите поднять стол, это заставит его двинуться.

Исследования спиритических досок показали, что нашим чувством свободы с легкостью можно манипулировать, будто третья сторона, то есть "духи", двигают планшетку. Предполагается, что это связано с тем, как работает наш мозг — если фактический результат не совпадает с нашими ожиданиями, то наше чувство свободы воли уменьшается и мы может приписать движение планшетки третьему источнику, например, потустороннему.

В-третьих, движение планшетки можно списать на так называемое эмоциональное заражение. Например, во время спиритического сеанса с другими людьми сильно заряженная окружающая среда и наши переживания могут помочь нам сопереживать окружающим. В результате участники сеанса уловят страх или тревогу окружающих и будут более склонны к тому, чтобы решить, что планшетка в действительности двигается сама по себе.

Исследователи не отменяют того, что все три фактора могут играть равные роли в том, как работают спиритические сеансы и почему группе людей, кажется, что планшетка двигается сама по себе и передает сообщения духов.

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