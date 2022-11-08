Їм це не подобається. Вчені просять людей перестати облизувати жаб пустелі Сонора

Дослідники попередили про небезпеку і попросили відпочивальників відмовитися від ідеї пхати місцевих мешканців у рот у пошуках "молекули бога".

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Жаби пустелі Сонора, або як їх ще називають річкові жаби Колорадо, мешкають на території від південної Аризони до південно-західного кута Нью-Мексико та на південь від північно-західної Мексики. Колись їх можна було зустріти і в південно-східній частині Каліфорнії, проте востаннє жабу пустелі Сонора (Incilius alvarius, раніше Bufo alvarius) тут зустрічали лише 1955 року, пише Gizmodo.

Приступні привушні залози цих жаб виділяють сильнодіючий токсин 5-метокси-N,N-диметилтриптамін (5-MeO-DMT). Жили б собі жаби і далі у спокої, проте токсин, який вони виділяють, по суті є аналогом ДТМ, що зробило їх "ласощами" для аматорів психоделічних тріпів.

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В результаті співробітники Служби національних парків, у директиві яких знаходяться місця проживання жаб пустелі Сонора, змушені були звернутися до відпочиваючих з вимогою припинити облизувати жаб. По-перше, від поцілунку "жаба не перетвориться на принца чи принцесу", по-друге, їм це не подобається, а по-третє, це може бути небезпечним для життя.

Вчені попереджають, що фізичний контакт із жабами, особливо, якщо їх отрута потрапить у рот, може погано закінчитися. Дослідники відзначають, що облизавши жабу дійсно можна отримати незабутній психоделічний досвід, проте це також може призвести до хвороби чи навіть смерті.

Щобільше, у Службі національних парків зазначили, що це стосується не тільки жаб пустелі Сонора, а й інших мешканців парків — чи то бананового слимака, чи незнайомого гриба, чи великої жаби з очима, співробітники парку закликають "відмовитися від їх облизування".

Зазначимо, що в останні роки 5-MeO-DMT став досить популярним наркотиком під прізвиськом "жабина отрута", яку, як правило, використовують у "церемоніальних" декораціях. Багато в чому наркотик став популярним через популяризацію знаменитостей, наприклад, Майк Тайсон заявляв про те, що випробував цей досвід. Крім того, його активно обговорюють під час популярного подкасту Джо Рогана.

В результаті вчені б'ють на сполох — охочих прожити цей психоделічний досвід стає так багато, що фактично жаби пустелі Сонора здавалися під загрозою зникнення. Браконьєри збирають їх для виготовлення наркотику та продажу, а деякі просто хочуть тримати їх удома, щоб використовувати для психоделічних тріпів.

В результаті співробітники Служби національних парків наполегливо просять перестати пхати в рот болотяних жаб, та й взагалі дати їм спокій, щоб не допустити зникнення виду. Зазначимо, що у Нью-Мексико вони вже під загрозою зникнення.

Жаби пустелі Сонора є одним із найбільших видів жаб у США, вони досягають у довжину близько 18 сантиметрів. Більшість життя ці земноводні поводять у сплячці під землею і ведуть нічний спосіб життя в період з травня по вересень.

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