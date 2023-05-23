Антидот от грязных бомб. В мире начинаются испытания передового препарата от лучевой болезни

Новаторский препарат HOPO 14-1 занимает центральное место в качестве защиты организма от радиационной катастрофы.

В борьбе с радиационным заражением у человека, возможно, появился надежный и при этом очень своеобразный щит. Дело в том, что Sinclair International, новаторский фармацевтический гигант, начинает испытания на людях революционного противорадиационного препарата под названием HOPO 14-1. Это не обычная витаминная добавка – это потенциально жизненно важное средство, специально разработанное для очищения организма от радиоактивных элементов, которые часто являются смертельно опасным последствием ядерных катастроф или страшных сценариев с грязными бомбами, пишет New Atlas.

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Ядерное загрязнение не действует по принципу "одинаково для всех". Дело не обязательно в природе радиоактивного злодея, а скорее в его убежище. Хотя высокие выбросы короткоживущих радиоактивных элементов имеют большое значение, настоящую угрозу представляют их более долгоживущие аналоги, которые с большей вероятностью могут укрываться в нашем теле.

Их вредные эмиссары, такие как альфа-частицы, обладают минимальной энергией и могут быть остановлены внешними мертвыми клетками вашей кожи. Но если эти радиоактивные нарушители вдыхаются или проглатываются, они закрепляются или просачиваются в мягкие ткани тела, где, подобно слону в посудной лавке, развязывают хаос в ДНК и клеточных процессах.

Самая простая стратегия защиты, это изгнание этих радиоактивных захватчиков или блокировка способов их проникновения. Яркий пример – йодистый калий, обычная пищевая добавка, которая служит защитой от радиации. Эта скромная таблетка хорошо известна в кругах лучевой терапии, а также входит в аварийные наборы "выживальщиков" – тех, кто предвидит катастрофы, от землетрясений до неожиданной третьей мировой войны.

Вот как она работает: йодид калия защищает щитовидную железу, являющуюся активным собирателем йода в организме, от загрязнения радиоактивным йодом. Наполняя организм стабильным йодом, йодид калия блокирует радиоактивный вариант, который затем выводится из организма.

Препарат HOPO 14-1 – это более эффективный способ борьбы с радиоактивными врагами. Он действует путем окружения этих элементов, цепляясь за них сегментами молекул, чтобы вырвать их из живых клеток или заблокировать поглощение. Эта концепция не нова – лекарство под названием диэтилентриамин пентаацетат действует аналогичным образом, но его нужно вводить через инъекцию или распылитель. HOPO 14-1 предлагает более удобную альтернативу в виде таблеток.

Эти испытания на людях, щедро финансируемые Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний и возглавляемые Полли Чанг, старшим научным директором отдела бионаук фармацевтической компании, призваны подтвердить, что HOPO 14-1 настолько же безопасен, насколько инновационен.

Чанг разделяет ее оптимизм, отмечая: "Это первое испытание на людях имеет огромное значение для понимания как безопасности, так и метаболического пути этого продукта. Мы скрещиваем пальцы, чтобы это начинание стало ступенькой к получению "зеленого света" для его коммерческого запуска".

Ранее Фокус писал про пушистых защитников будущего. В 1980-х годах лингвисты и ученые предлагали разные идеи о том, как предупредить будущих людей об угрозах скрытых радиоактивных источников. Одним из решений был лучевой кот, изменяющий цвет.