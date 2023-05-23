Назад к истокам. Все бабочки произошли от одного древнего предка 100 млн лет назад

Ученые наконец-то смогли разгадать, как бабочки эволюционировали и захватили мир на новом древе жизни.

Исследователям потребовалось не одно десятилетие кропотливой работы, чтобы наконец-то составить самое большое в мире дерево жизни бабочек. В результате они обнаружили, что их первый общий предок обитал 100 миллионов лет назад на территории современной Центральной и Северной Америки, пишет Live Science.

По сути, самый первый предок всех бабочек в мире жил во времена, когда суперконтинент Пангея находился в процессе распада, а Северная Америка была разделена надвое морским путем, отделяющим восток и запад. Теперь исследователи полагают, что бабочки появились на западной стороне этого куска континента.

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Известно, что в современном мире насчитывается порядка 20 тысяч различных видов бабочек, они встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Отметим, что ученые уже знали, когда появились бабочки, однако загадкой до сих пор оставалось, из какого именно региона они появились и чем питались самые древние из них.

В ходе исследования группа ученых во главе с Акито Кавахарой, куратором чешуекрылых (бабочек и мотыльков) в Музее естественной истории Флориды, сумела восстановить самое обширное древо жизни бабочек. Для этого они секвенировали почти 400 генов почти 2 300 бабочек из 90 стран, что составляет колоссальные 92% всех признанных наукой родов.

В ходе исследования ученые использовали различные источники данных и 11 редких окаменелостей в качестве стандарта, чтобы убедиться, что точки ветвления на их новом древе жизни будут соответствовать периоду, отображаемому окаменелостями.

Древо жизни бабочек восходит к Северной Америке 100 миллионов лет назад Фото: Akito Kawahara

Результаты исследования свидетельствуют о том, что бабочки появились на нашей планете около 101,4 миллионов лет назад. Их самыми древними предками считаются травоядные ночные мотыльки, что по сути делает первых бабочек современниками динозавров.

Известно, что после эволюции бабочки распространились по всей территории современной Южной Америки, а некоторые даже мигрировали в Антарктиду, которая была теплее и связана с Австралией. Около 85 миллионов лет назад, когда два массива суши разделились, бабочки уже достигли северной окраины Австралии.

Известно, что далее бабочки пересекли Берингов сухопутный мост, существовавший некогда между Россией и Северной Америкой, и достигли территории современной России около 75-60 миллионов лет назад. Далее они распространились на Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Африканский Рог. В результате около 60 миллионов лет назад они даже достигли некогда изолированного острова Индия.

Любопытно, что распространения бабочек остановилось на 45 миллионов лет на окраине Ближнего Востока, прежде чем окончательно распространиться в Европе около 30 миллионов лет назад. По словам Кавахары, последствия этой загадочной паузы видны и сегодня: она отражается в небольшом количестве видов бабочек в Европе в сравнении с другими частями мира.

Далее исследователи проанализировали более 30 000 различных записей и обнаружили, что первые бабочки питались растениями из семейства бобовых. Исследователи полагают, что бабочки миллионы лет придерживались бобовой диеты из-за того, что эти растения встречались в каждой экосистеме, а в большинстве из них отсутствуют мощные защитные химические вещества, которые защищают от насекомых.

Ученые отмечают, что современная диета бабочек весьма отличается, но большинство из них все еще придерживаются одного семейства растений — около двух третей всех известных видов питаются семейством пшеницы и семейством бобовых.

Ранее Фокус писал о том, что новый род бабочек назвали в честь Саурона из "Властелина колец": оба носят печать Всевидящего ока.