Новый род бабочек назвали в честь Саурона из "Властелина колец": оба носят печать Всевидящего ока

Нечто необычное на крыльях группы бабочек привлекло внимание исследователей, а потому они решили дать новому виду такое название.

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Группа из 30 ученых из разных уголков мира провела десятилетия изучая подтрибу бабочек Euptychiina. К счастью, спустя столько лет исследований им удалось выявить новую группу бабочек, которую они назвали в честь злодея из "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкиена, пишет BBC.

Отметим, что в ходе исследования ученые изучили четыре сотни различных видов бабочек, а также использовали последние достижения в области ДНК. В результате им удалось выявить различия между бабочками на генетическом уровне, а также по их внешнему виду.

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Исследователи отмечает, что им удалось обнаружить целую новую группу бабочек, которых они назвали на честь Саурона. По словам ученых, выбор пал на такое название из-за того, что у этой группы бабочек и злодея из "Властелина колец" было нечто общее, а именно: на крыльях виднелся "знак всевидящего ока". Ученые, сделавшие открытие, отмечают, что черные кольца на оранжевых крыльях бабочек напомнили им о всевидящем оке, описанном в книге, а потому они попросту не могли сделать другой выбор.

В данный момент исследователям удалось обнаружить два новых вида, Saurona triangular и Saurona aurigera, которые относятся к этой группы. Однако несмотря на то, что они стали первыми членами новой группы "бабочек Саурона", ожидается что к ним также могут присоединиться множество других видов.

Название нового вида бабочек было выбрано доктором Бланкой Хертам, хранителем бабочек в музее, которая также входила в состав международной группы ученых, описавших новый род в статье. Кстати, в ходе исследования ученые также обнаружили еще один род бабочек, который назвали Argenteria, что в переводе означает "серебряный рудник" — вдохновением послужили серебряные чешуйки на крыльях.

Отметим, что эти бабочки не единственные, которых назвали в честь злодея Саурона. Всевидящее около злодея также вдохновило на имена навозного жука, лягушки и даже динозавра.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали смертоносное соединение и назвали его в честь Киану Ривза.