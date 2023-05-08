Новий рід метеликів назвали на честь Саурона з "Володаря кілець": обидва носять відбиток Всевидючого ока

Щось незвичайне на крилах групи метеликів привернуло увагу дослідників, а тому вони вирішили дати новому виду таку назву.

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Група з 30 вчених із різних куточків світу провела десятиліття вивчаючи потребу метеликів Euptychiina. На щастя, через стільки років досліджень їм вдалося виявити нову групу метеликів, яку вони назвали на честь лиходія з "Володаря кілець" Дж. Р. Р. Толкієна, пише ВВС.

Зазначимо, що під час дослідження вчені вивчили чотири сотні різних видів метеликів, а також використали останні досягнення у галузі ДНК. Таким чином їм вдалося виявити різницю між метеликами на генетичному рівні, а також за їх зовнішнім виглядом.

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Дослідники зазначають, що їм вдалося виявити цілу нову групу метеликів, яких вони назвали на честь Саурона. За словами вчених, вибір упав на таку назву через те, що у цієї групи метеликів і лиходія з "Володаря кілець" було щось спільне, а саме: на крилах виднівся "знак всевидячого ока". Вчені, які зробили відкриття, зазначають, що чорні кільця на помаранчевих крилах метеликів нагадали їм про всевидюче око, описане у книзі, а тому вони просто не могли зробити інший вибір.

На цей час дослідникам вдалося виявити два нових види, Saurona triangular та Saurona aurigera, які належать до цієї групи. Однак попри те, що вони стали першими членами нової групи "метеликів Саурона", очікується, що до них також можуть приєднатися безліч інших видів.

Назва нового виду метеликів була обрана докторкою Бланкою Хертам, берегинею метеликів у музеї, яка також входила до складу міжнародної групи вчених, які описали новий рід у статті. До речі, під час дослідження вчені також виявили ще один рід метеликів, який назвали Argenteria, що в перекладі означає срібну копальню — натхненням послужили срібні лусочки на крилах.

Зазначимо, що ці метелики не єдині, котрих назвали на честь лиходія Саурона. Всевидяче око лиходія також надихнуло на назви для жука-гнойовика, жаби й навіть динозавра.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили смертоносне поєднання і назвали його на честь Кіану Рівза.