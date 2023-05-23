Беда пищевого рынка. Птичий грипп угрожает мировому экспорту курятины, — говорят эксперты

Бразилия объявила чрезвычайное положение в области здравоохранения сроком на шесть месяцев, борясь с возможным крахом своей знаменитой отрасли экспорта куриного мяса.

Бразилия, ведущий мировой экспортер куриного мяса, в настоящее время бьет тревогу в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с птичьим гриппом. Курицы стали жертвами печально известного инфекционного вируса H5N1, что заставило правительство принять оперативные меры, пишет BBC.

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Уже восемь случаев птичьего гриппа были собраны в общую картину эпидемии, семь из них сконцентрированы в штате Эспирито-Санто, в то время как одиночный случай появился в оживленном штате Рио-де-Жанейро.

Решение объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в масштабах всей страны на следующее полугодие свидетельствует о серьезности ситуации. Этот стратегический шаг открывает правительству путь к принятию контрмер, чтобы не дать этому неумолимому вирусу взлететь и расправить свои крылья дальше.

Поскольку ежегодно из Бразилии вывозится куриного мяса на сумму около 10 млрд. долларов, ставки высоки как никогда. Хотя подтвержденные случаи заболевания происходят из регионов, удаленных от основных центров производства куриного мяса на юге страны, история показывает, что коммерческие стада не всегда изолированы от своих диких собратьев. Малейший намек на наличие вируса на ферме может стать предвестником массовой выбраковки птиц и вызвать осложнения в международной торговле.

Это чрезвычайное объявление рисует более широкую картину, являясь частью прискорбной глобальной тенденции. С октября 2021 года Земля переживает самую сильную эпидемию птичьего гриппа за всю историю человечества, которая привела к беспрецедентному числу жертв среди диких птиц, причем к числу жертв присоединились и некоторые млекопитающие.

Несмотря на то, что их понимание вируса нарушено этим неожиданным натиском, ученые все еще находятся в неведении относительно того, почему эта вспышка затмила предыдущие. Всемирная организация здоровья животных выражает глубокую озабоченность, подчеркивая "катастрофические последствия для здоровья и благополучия животных".

Всемирная организация здравоохранения же советует проявлять бдительность. Скрытый страх заключается в том, что вирус H5N1 может претерпеть генетический сдвиг, что позволит ему заражать людей. Ключевое звено тут, это тесный контакт с зараженными птицами, что делает каждый случай потенциальным ящиком Пандоры, который ждет своего часа.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп опасен не только для птиц. Все больше млекопитающих страдают от этого вируса.