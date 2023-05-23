Человеческий мозг созревает к 25 годам: ученые рассказали, действительно ли это так

Наш мозг постоянно развивается, но существует теория о том, что этот процесс останавливается в 25 лет. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Человечество, кажется, с момента вступления в роль "человека разумного", задается вопросом о том, что означает для нашего мозга наступление "взрослой жизни". Многие полагают, что в 25 лет мозг обретает шапку зрелости, становится более разумным и менее восприимчивым к изменениям. Однако путь мозга к зрелости не так прост, как может показаться, пишет IflScience.

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Так останавливается ли развитие нашего мозга в 25 лет? Если вкратце: нет. Но вкратце все это не столь увлекательно, чем углубление в эту тему и открытие всей гигантской картины механизмов взросления нашей серой жидкости.

В исследовании 2013 года подчеркивается, что вера в то, что зрелость мозга наступает к 25 годам, относится именно к эволюции префронтальной коры, "штаб-квартиры логики" нашего мозга.

По сравнению с другими областями, участвующими в развитии таких навыков, как овладение языком, "префронтальная кора – командный центр когнитивного контроля и сдержанности, не спешит созревать, – говорит Шеннон Оделл, нейробиолог и научный коммуникатор, – Эта область расцветает в подростковом возрасте и помогает взрослым в развитии способностей, требующих обучения, концентрации внимания и памяти".

Исследования, проведенные в начале 2000-х годов Национальным институтом здоровья США (НИЗ), показали, что префронтальная кора достигает своего пика развития примерно в 25 лет. В одном репортаже за 2005 год рассказывалось о широком использовании МРТ-сканирования более 2000 человек в возрасте от 4 до 26 лет для проведения этого исследования.

Руководитель исследования доктор Джей Гидд заявил в 2004 году: "Изначально мы рассчитывали отслеживать детей примерно до 18 или 20 лет. Теперь мы, скорее всего, увеличим порог до 25".

Но проснется ли человек в свой 25-й день рождения, чувствуя себя полностью развитым, разумным существом, подобно бабочке, вырвавшейся из своего кокона? Вряд ли. Исследование выявило значительные различия в сроках развития передне-боковой части префронтальной коры у разных людей, причем женщины, как правило, достигают зрелости немного раньше. По словам Гидда, они все еще выясняют причину этого. Кроме того, как критики исследований с использованием изображений мозга, так и сам Гидд признали отсутствие установленной связи между изменениями в мозге и поведением.

Как изменяется мозг в течение жизни?

В 2022 году были опубликованы диаграммы, иллюстрирующие путь роста человеческого мозга, полученные на основе 123 984 снимков МРТ 101 457 участников – от новорожденных младенцев до столетних стариков.

"До сих пор мы имели приблизительное представление о размерах мозга, но точное измерение во всех возрастных группах было достигнуто только благодаря этой глобальной инициативе", – сообщили соавторы исследования, доктора Ричард Бетлехем и Якоб Зайдлиц. Они также пояснили, что исследование предлагает стандартную дорожную карту типичного развития мозга и универсальный язык для преобразования показателей мозга в процентильные баллы.

Отвечая на вопрос о ранних и поздних стадиях развития мозга, авторы отметили: "Вполне предсказуемо, что большинство фундаментальных свойств, которые мы измеряли, достигают своего пика в раннем возрасте, многие даже до шести лет. Изменения более радикальны в раннем возрасте, в то время как на поздних этапах жизни они происходят медленно и незаметно".

Тем не менее, они предостерегают от универсального графика развития мозга, подчеркивая значительную вариативность между людьми и конкретными измеряемыми областями.

Авторы признают, что, несмотря на множество сканирований, исследование все еще может иметь региональный уклон, так как оно в значительной степени опирается на данные западных, образованных, промышленно развитых, богатых и демократических стран. На вопрос о том, достигает ли мозг зрелости, авторы ответили: "Это во многом зависит от вашего определения зрелости. В зависимости от области мозга и измеряемого свойства, мы находим пики в определенном возрасте, но также наблюдаем изменения, которые продолжаются и после этих пиков". Бетлехем и Зейдлиц также рассказали о текущей работе по установлению связи между этапами когнитивного развития и этими закономерностями созревания.

Рассуждая о том, что 25 лет – это особый возраст для мозга, они сказали: "Середина двадцатых – не случайное число, поскольку многие области мозга достигают максимального объема примерно в этом возрасте. Но это не означает, что мозг становится устойчивым к изменениям или что он не может функционировать на зрелом уровне до этого возраста".

"Сложное взаимодействие моделей созревания различных систем мозга и когнитивного развития все еще остается загадкой, которую предстоит разгадать", – заключили они.

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