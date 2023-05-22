Ягодный стимулятор. Ученые говорят, что черника делает нечто удивительное с нашим мозгом

Черника может быть и крохотная ягодка, но она обладает огромной силой. Недавнее исследование показало, что эти плоды с высоким содержанием питательных веществ могут обеспечить здоровье мозга и сердца.

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Ученые раскрыли еще одну причину побаловать себя горстью черники. Этот вкусный, богатый питательными веществами фрукт, и без того известный множеством полезных свойств, включая борьбу с раком и помощь диабетикам, теперь оказался мощным стимулятором мозговой активности, пишет JPost.

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Новое исследование, проведенное учеными факультета наук о жизни и медицины Королевского колледжа Лондона, изучило потенциальные когнитивные преимущества этих натуральных лакомств. В эксперименте с черникой приняли участие 61 здоровый и энергичный человек, мужчины и женщины в возрасте от 65 до 80 лет.

Каждый участник в течение 12 недель ежедневно принимал отвар из 26 граммов сублимированного порошка дикой черники. Для сравнения, это равносильно тому, чтобы съесть от 75 до 80 целых ягод черники, или 178 граммов. В то же время контрольная группа получала фиктивный напиток.

Прошло три месяца, и группа, употреблявшая чернику, продемонстрировала улучшение кратковременной памяти и более быстрое время реакции. Кроме того, они продемонстрировали способность запоминать списки слов и легко переключаться с одной задачи на другую. Наряду с умственными способностями, были и физические преимущества – у участников эксперимента улучшилось систолическое кровяное давление и работа сосудов по сравнению с теми, кто пил плацебо.

Секрет силы черники, по мнению исследователей, кроется в антоцианах, синих пигментах и полифенолах, которые улучшают кровоснабжение сердца и мозга. Эти пигменты также украшают клубнику, малину, красный виноград и даже фиолетовые овощи. Они встречаются в таких неожиданных местах, как брокколи, груши и куркума.

По словам доктора Аны Родригес-Матеос, которая руководила исследованием, другие продукты, изобилующие антоцианами, вполне могут иметь те же преимущества для здоровья, если только организм способен в достаточной степени усваивать эти соединения.

И на этом хорошие новости не заканчиваются. Когнитивные и кардиологические преимущества, которые дают эти богатые антоцианами ягоды, присущи не только диким сортам. Прошлые исследования также выявили, что одомашненная черника обладает аналогичными свойствами.

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