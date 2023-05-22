Ягідний стимулятор. Учені кажуть, що чорниця робить щось дивовижне з нашим мозком

Чорниця може бути і крихітною ягідкою, але вона має величезну силу. Недавнє дослідження засвідчило, що ці плоди з високим вмістом поживних речовин можуть забезпечити здоров'я мозку і серця.

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Вчені розкрили ще одну причину побалувати себе жменею чорниці. Цей смачний, багатий поживними речовинами фрукт, і без того відомий безліччю корисних властивостей, включно з боротьбою з раком і допомогою діабетикам, тепер виявився потужним стимулятором мозкової активності, пише JPost.

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Нове дослідження, проведене вченими факультету наук про життя і медицини Королівського коледжу Лондона, вивчило потенційні когнітивні переваги цих натуральних ласощів. В експерименті з чорницею взяла участь 61 здорова та енергійна людина, чоловіки та жінки віком від 65 до 80 років.

Кожен учасник протягом 12 тижнів щодня приймав відвар із 26 грамів сублімованого порошку дикої чорниці. Для порівняння, це рівносильно тому, щоб з'їсти від 75 до 80 цілих ягід чорниці, або 178 грамів. Водночас контрольна група отримувала фіктивний напій.

Минуло три місяці, і група, яка вживала чорниці, продемонструвала поліпшення короткочасної пам'яті та швидший час реакції. Крім того, вони продемонстрували здатність запам'ятовувати списки слів і легко перемикатися з одного завдання на інше. Поряд із розумовими здібностями, були й фізичні переваги — в учасників експерименту покращився систолічний кров'яний тиск і робота судин порівняно з тими, хто пив плацебо.

Секрет сили чорниці, на думку дослідників, криється в антоціанах, синіх пігментах і поліфенолах, які покращують кровопостачання серця і мозку. Ці пігменти також прикрашають полуницю, малину, червоний виноград і навіть фіолетові овочі. Вони зустрічаються в таких несподіваних місцях, як броколі, груші та куркума.

За словами доктора Ани Родрігес-Матеос, яка керувала дослідженням, інші продукти, багаті антоціанами, цілком можуть мати ті самі переваги для здоров'я, якщо тільки організм здатний достатньою мірою засвоювати ці сполуки.

І на цьому хороші новини не закінчуються. Когнітивні та кардіологічні переваги, які дають ці багаті на антоціани ягоди, притаманні не лише диким сортам. Минулі дослідження також виявили, що одомашнена чорниця має аналогічні властивості.

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