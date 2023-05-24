Дождь из камней. Ученые выяснили, что астероид-убийца усеял Землю крошечными шариками

Новое исследование проливает свет на глобальные масштабы одного из самых крупных массовых вымираний.

Около 66 млн лет назад район у побережья полуострова Юкатан в Мексике ощутил высокоинтенсивный и высокотемпературный удар 10-километрового астероида. Это не только привело к одному из самых крупных массовых вымираний на Земле, но и ознаменовало климатическую зиму, пишет Forbes.

Однако новое исследования ученых из Лудского университета обнаружило нечто еще. Исследователи полагают, что астероид не только погубил динозавров и множество других существ, но и привел к созданию совершенно новой серии крошечных богатых минералами силикатных шариков, которые в конечном итоге заполонили всю планету.

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В новой работе исследователи подробно описали эти древние сферы, обнаруженные в скалах Стевнса (Стевнс Клинт), объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На этом участке ученые обнаружили осадочный утес длиной 12 километров на восточном побережье Дании, содержащий древние шарики, образовавшиеся около 66 миллионов лет назад во время удара гигантского астероида.

По словам соавтора исследования, химика Сmюзан Нехзати, эти удивительные древние шарики "чрезвычайно особенные", потому что были образованы естественным путем. Авторы исследования отмечают, что шарики обнаруженные в Стевнс Клинте, образовались намного позже, чем те, что были найдены ранее вблизи полуострова Юкатан.

По словам Нехзати, в ходе исследования они с коллегами использовали различные рентгеновские лучи в лаборатории MAX IV, чтобы химически идентифицировать минеральные фазы внутри этих шариков.

Исследователи отмечают, что в зависимости от того, как они взаимодействуют, атомы начинают формировать определенные кристаллы и зарождаться в разные минералы в зависимости от того, с какими элементами они сталкиваются в процессе. По словам Нехзати, поскольку в процессе формирования минералы вращаются с высокой скоростью, они создают сферы микрометрового размера, которые часто бывают размером не больше макового зернышка.

Исследователи также отмечают, что некоторые из этих шариков могут быть еще меньше, но чем ближе к месту удара, тем большим может быть размер этих шариков. Ученые отмечают, что эти крохотные шарики интересны тем, что множество из них все еще хорошо сохранились и могут содержать информацию об условиях окружающей среды в то время, когда жизнь на Земле подверглась чудовищным испытаниям.

Далее ученые изучили химический состав и пространственное распределение элементов внутри этих шариков и окружающей их глины. Ученые обнаружили, что шарики образовались под воздействием интенсивных температур и давлений, которые попросту невозможно воспроизвести или создать.

Исследователи полагают, что удивительные шарики начали формироваться в облаке пара, а когда они затвердели, они, возможно, также могли захватить и сохранить в себе химический состав атмосферы тех времен. Теперь ученые предполагают, что определение химического состава крохотных шариков в дальнейшем могут помочь пролить свет на события, которые происходили на Земле миллионы лет назад.

По словам Нехзати, уже сейчас можно сказать, что химический состав шариков более разнообразен, чем предполагалось ранее. Получив новое понимание химии шариков, команда надеется лучше понять, как они на самом деле образовались. Их формы охватывают всю гамму, команда даже идентифицировала шарики в частично расплавленном состоянии.

Ранее Фокус писал о том, что у Юкатана, где упал астероид, убивший динозавров, нашли огромную голубую дыру.