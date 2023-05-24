Проверяют на людях. Исследователи выяснили, как чайки выбирают, что можно есть, а что нельзя

Новое исследование предполагает, что птицы способны определить, какие объедки стоит ловить, просто наблюдая за людьми.

Каждый, кто был на пляже, знает, что разного рода еду стоит прятать подальше или держать крепче, чтобы наглые чайки не утащили ее прямо и ваших рук. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, как чайки выбирают, что им стоит есть, а от чего стоит отказаться, пишет The Guardian.

В ходе исследования ученые из Университета Сассекса изучили серебристых чаек на Брайтон-Бич. Результаты исследования свидетельствуют о том, что птицы внимательно наблюдают за окружающими людьми, а затем применяют эти данные при выборе пищи.

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По словам первого автора исследования, биолога Франциски Файст, они с коллегами провели ряд экспериментов, в ходе которых они разместили на пляже два пакетика с чипсами:

зеленые (соль и уксус);

красные (сыр и лук).

Затем исследователи отступили на расстояние в 5 метров и наблюдали за поведением птиц — все это было записано на камеру. Порой исследователи просто вели видеорегистрацию, но порой они также брали чипсы из одного из пакетиков.

Результаты исследования показывают, что когда ученые сидели спокойно, не перекусывая, менее пятой части чаек приблизились к разложенным пакетикам с чипсами. Однако когда исследователи перекусывали, почти половина (48%) птиц направлялись к пакетам, чтобы проверить их содержимое. При этом около 40% этих "проверок" заканчивались тем, что чайки клевали чипсы из пакета. Однако самым удивительным оказалось то, что в 95% случаев птицы выбирали пакет того же цвета, из которого ели ученые.

Отметим, что исследователи уже знали, что чайки предпочитают пищу, к которой прикасались люди, однако до этого момента они не понимали насколько птицы опираются на свои наблюдения. Теперь сомнений не осталось: серебристые чайки следят за людьми, чтобы понять, что им можно съесть.

Авторы исследования полагают, что эти новые данные можно использовать, чтобы снять напряжение между людьми и серебристыми чайками. Исследователи полагают, что одних лишь табличек на пляжах с предупреждением "не кормить чаек" будет недостаточно. Однако ситуация улучшится, если к этой надписи добавить еще одно предупреждение: "… и не позволяйте им видеть, как вы едите".

По словам доктора Мадлен Гумас, эксперта по серебристым чайкам из Эксетерского университета, которая не участвовала в исследовании, из предыдущих анализов ученые уже знали, что птицы используют информацию от людей, когда ищут пищу. Однако новое исследование также показывает, что они не только обращают внимание на то, где находится еда, но также и считывают с нас информацию о типе еды.

Ранее Фокус писал о том, что чайки являются основным источником вспышек птичьего гриппа.