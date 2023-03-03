Пернатые суперраспространители. Чайки являются основным источником вспышек птичьего гриппа

Эксперт предупредил, что вирус H5N1, по-видимому, адаптировался к более легкому распространению морскими птицами.

Related video

Чайки стали новым и опасным переносчиком птичьего гриппа, обеспечивая связь между птицефабриками и изолированными популяциями птиц в дикой природе. Это предупреждение профессора-вирусолога Яна Брауна из Агентства по охране здоровья животных и растений, который говорит, что штамм птичьего гриппа H5N1 мутировал, чтобы его легче переносили морские птицы. Именно "вездесущий" характер чаек делает их особенно опасными в этом смысле — они присутствуют по всей Великобритании и могут поражать даже самые отдаленные колонии морских птиц, пишет Express.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, и Агентства по охране здоровья животных и растений, с 1 октября прошлого года было зарегистрировано 174 подтвержденных случая высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.

Из них 147 случаев были в Англии, 21 — в Шотландии, 5 — в Уэльсе и один случай зарегистрирован в Северной Ирландии. Нынешняя вспышка, начавшаяся в октябре 2021 года, опустошила британские популяции диких морских птиц.

Между тем, с декабря 2021 года вирус вынудил выбраковать около 48 миллионов птиц, выращиваемых на фермах в Великобритании и Европе.

По состоянию на ноябрь департамент окружающей среды обязал птицеводов в Англии держать своих птиц в помещении, чтобы замедлить распространение вируса. Аналогичная политика была принята в Уэльсе в ноябре и в Шотландии в декабре.

Профессор Браун сказал: "Среди диких птиц также есть хозяева-переносчики болезни, о которых мы узнали, например, чайки. Чайки вездесущи, их можно найти в пресноводных районах, возле птицефабрик, но они также выбираются на отдаленные морские острова, где гнездятся морские птицы.

Ученые заявили, что до нынешнего варианта H5N1 всегда было известно, что чайки восприимчивы к гриппу, но они, кажется, потенциально более регулярны с точки зрения этого вируса, чем в прошлом.

"Это, очевидно, открывает другие возможности для распространения. Мало того, что это увеличивает очаги вокруг птицеферм и одомашненных птиц – еще одной крупной популяции, у вас также есть популяция чаек, которая довольно мобильна и перемещается, а затем переносит вирус в колонии морских птиц, которые тоже похожи на птичники. Поэтому вирус передается очень далеко".

Поскольку большинство морских птиц еще не вступили в сезон размножения в этом году, эксперты по охране природы все еще ждут, чтобы определить полное влияние птичьего гриппа на дикие популяции.

Однако ущерб некоторым видам уже очевиден. В Шотландии в прошлом году погибло более 2200 больших поморников — тревожные 7 процентов от общей численности населения мира.

В прошлом месяце Национальный фонд объявил, что в этом году он не будет вновь открывать острова Фарн для посетителей из-за воздействия птичьего гриппа. На островах, которые являются основным местом колоний морских птиц, в прошлом году было собрано 6000 мертвых птиц.

Старший сотрудник королевского общества защиты птиц (КОЗП) по вопросам птичьего гриппа Клэр Смит сказала, что важно помнить, что дикие птицы являются жертвами болезни, а не только ее переносчиками. Она уточнила: "Это включает чаек, некоторые из которых — например, серебристые чайки — занесены в Красную книгу и понесли значительные потери в районах Шотландии этой зимой". Красный список, составленный Международным союзом охраны природы, подробно описывает все виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Г-жа Смит добавила: "Вероятно, существует несколько путей передачи между дикими птицами, которые будут включать перемещения птиц, но вирус изначально является антропогенной проблемой, возникающей на высокоинтенсивных птицеводческих и утиных фермах в Азии".

Кроме того, отметила она, Великобритания подписала конвенции ООН, запрещающие отстрел диких птиц или другие антивирусные действия, которые могут нанести ущерб природным экосистемам.

Ранее Фокус писал о том, что человечество должно быть готово к новой пандемии. В Европе бушует эпидемия птичьего гриппа — погибло уже более 50 миллионов птиц. Вирус передается от животных людям и убил большую часть заболевших с 2003 года.