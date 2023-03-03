Пернаті суперрозповсюджувачі. Чайки є основним джерелом спалахів пташиного грипу

Експерт попередив, що вірус H5N1, мабуть, адаптувався до легшого поширення морськими птахами.

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Чайки стали новим та небезпечним переносником пташиного грипу, забезпечуючи зв'язок між птахофабриками та ізольованими популяціями птахів у дикій природі. Це попередження професора-вірусолога Яна Брауна із Агентства з охорони здоров'я тварин та рослин, який каже, що штам пташиного грипу H5N1 мутував, щоб його легше переносили морські птахи. Саме "всюдисущий" характер чайок робить їх особливо небезпечними в цьому сенсі — вони присутні по всій Великій Британії і можуть вражати навіть найвіддаленіші колонії морських птахів, пише Express.

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За даними Департаменту навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства та Агентства з охорони здоров'я тварин та рослин, з 1 жовтня минулого року було зареєстровано 174 підтверджені випадки високопатогенного пташиного грипу H5N1.

З них 147 випадків були в Англії, 21 – у Шотландії, 5 – в Уельсі та один випадок зареєстрований у Північній Ірландії. Нинішній спалах, що розпочався у жовтні 2021 року, спустошив британські популяції диких морських птахів.

Водночас з грудня 2021 року вірус змусив вибракувати близько 48 мільйонів птахів, які вирощуються на фермах у Великій Британії та Європі.

Станом на листопад департамент навколишнього середовища зобов'язав птахівників в Англії тримати своїх птахів у приміщенні, щоб уповільнити поширення вірусу. Аналогічну політику ухвалили в Уельсі у листопаді і в Шотландії у грудні.

Професор Браун сказав: "Серед диких птахів також є господарі-переносники хвороби, про яких ми дізналися, наприклад, чайки. Чайки всюдисущі, їх можна знайти в прісноводних районах, біля птахофабрик, але вони також вибираються на віддалені морські острови, де гніздяться морські птахи.

Вчені заявили, що до нинішнього варіанту H5N1 завжди було відомо, що чайки сприйнятливі до грипу, але вони, здається, потенційно більш регулярні з точки зору цього вірусу, ніж у минулому.

"Це, очевидно, відкриває інші можливості для поширення. Мало того, що це збільшує осередки навколо птахоферм і одомашнених птахів — ще однієї великої популяції, у вас також є популяція чайок, яка є доволі мобільною та переміщується, а потім переносить вірус у колонії морських птахів, які теж схожі на пташники. Тому вірус передається дуже далеко".

Оскільки більшість морських птахів ще не вступили в сезон розмноження цього року, експерти з охорони природи все ще чекають, щоб визначити повний вплив пташиного грипу на дикі популяції.

Однак шкода деяким видам уже очевидна. У Шотландії минулого року загинуло понад 2200 великих поморників — тривожні 7 відсотків від загальної чисельності населення світу.

Минулого місяця Національний фонд оголосив, що цього року він не буде знову відкривати острови Фарн для відвідувачів через вплив пташиного грипу. На островах, які є основним місцем колоній морських птахів, минулого року було зібрано 6000 мертвих птахів.

Старша співробітниця королівського товариства захисту птахів (КОЗП) з питань пташиного грипу Клер Сміт сказала, що важливо пам'ятати, що дикі птахи є жертвами хвороби, а не тільки її переносниками. Вона уточнила: "Це включає чайок, деякі з яких — наприклад, сріблясті чайки — занесені до Червоної книги і зазнали значних втрат у районах Шотландії цієї зими". Червоний список, складений Міжнародним союзом охорони природи, детально описує всі види, що перебувають під загрозою зникнення.

Пані Сміт додала: "Імовірно, існує декілька шляхів передачі між дикими птахами, які включатимуть переміщення птахів, але вірус від самого початку є антропогенною проблемою, яка виникає на високоінтенсивних птахівничих і качиних фермах в Азії".

Крім того, зазначила вона, Велика Британія підписала конвенції ООН, що забороняють відстріл диких птахів або інші антивірусні дії, які можуть завдати шкоди природним екосистемам.

Раніше Фокус писав про те, що людство має бути готовим до нової пандемії. У Європі вирує епідемія пташиного грипу — загинуло вже понад 50 мільйонів птахів. Вірус передається від тварин людям і вбив більшу частину хворих з 2003 року.