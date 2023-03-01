Людство має бути готове до нової пандемії — пташиного грипу, — ВООЗ

У Європі бушує епідемія пташиного грипу — загинуло вже понад 50 мільйонів пташок. Вірус передається від тварин людям і вбив більшу частину хворих з 2003 року.

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Пташиний грип вбиває тварин у Європі та передається від них людям. У Всесвітній організації охорони здоров’я попередважають, що після мутації він може почати передаватися між людьми. Про це розповів у інтерв’ю виданню El Pais епідеміолог Річард Пібоді.

"Цей спалах пташиного грипу знищив мільйони диких та вільних птахів у Європі та в усьому світі. Це почалося два або три роки тому через специфічний тип вірусу A(H5N1), званий 2.3.4.4b та дуже заразний серед птахів. Це викликає занепокоєння, бо є потенційний ризик для людини", — пояснив Пібоді.

За словами епідеміолога, нині людина може заразитися тільки від вже зараженої тварини та перенести вірус іншим людям не здатна. Однак у ВООЗ просять пам’ятати про можливі мутації зарази та бути готовими до нової пандемії.

Пібоді заявив, що найважливіше — не торкатись мертвих або хворих пташок та тварин. Особливо важливе дотримання правил безпеки на пташиних фабриках.

"У багатьох країнах з низьким середнім рівнем доходу вдома зазвичай є птахи. І важко спробувати знизити ризик передачі від птахів до людини, коли справа доходить до засобів існування для людей", — наголосив епідеміолог.

За його словами, наукова спільнота нині аналізує генетичну послідовність подібних вірусів для розробки вакцини. У науковців є побоювання, що пташиний грип почне передаватись між людьми та тим викличе нову пандемію. Зараз ознак, що вірус можуть передавати люди, немає, однак ВООЗ просить уряди, громадян та фермерів пам’ятати про ризики.

"Є ключ: ми повинні бути готові. Ми повинні мати надійну систему нагляду, щоб ми могли завчасно виявити будь-які тривожні мутації та переконатися, що у нас є кандидати на вакцину, якщо вони потрібні", — пояснив Пібоді.

Що таке пташиний грип

Пташиний грип — це вірусна хвороба птахів, летальність від якої сягає 56%. Вірус уражає органи травлення та дихання. Дослідники встановили вже вісім штамів цього грипу, здатних убити людину та потенційно серйозніших за COVID-19. Вчені вважають коренем проблеми птахівництво: через скупчення пташок та стресові умови на фермах підвищений ризик появи та поширення вірусів.

У людей він викликає тривалу лихоманку, кашель, фарингіт, м’язові болі, болі в суглобах, проблеми з диханням та пневмонію. Тяжкість перебігу грипу у конкретного хворого залежить від імунітету та анамнезу, а також штаму самого вірусу. За даними ВООЗ, 60% випадків з пташиним грипом у людей завершились летально.

Нагадаємо, 13 лютого у ЗМІ повідомили про смерть сотень диких морських левів, ферми норок та ще понад 58 мільйонів свійських тварин від пташиного грипу. У медіа заявили, що це наймасштабніший спалах вірусу з 1996 року. Директор центру ВООЗ Річард Веббі назвав заразу "потенційним пандемічним вірусом номер один". Однак для поширення серед людей вірус має подолати цілий ланцюг мутацій або генетичних змін, пояснив експерт.

Раніше, 30 січня, вчені попередили про ризик винищення вірусом цілого виду — австралійських чорних лебедів. У ДНК цих птахів відсутні певні імунні гени, через що вони стали легкою здобиччю для грипу. Також ризики пов’язані з географічною ізольованістю цього виду лебедів.