Человечество должно быть готово к новой пандемии — птичьему гриппу, — ВОЗ

В Европе бушует эпидемия птичьего гриппа — погибло уже более 50 миллионов птиц. Вирус передается от животных людям и убил большую часть заболевших с 2003 года.

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Птичий грипп убивает животных в Европе и передается от них людям. Во Всемирной организации здравоохранения предусматривают, что после мутации он может начать передаваться между людьми. Об этом рассказал в интервью изданию El Pais эпидемиолог Ричард Пибоди.

"Эта вспышка птичьего гриппа уничтожила миллионы диких и свободных птиц в Европе и во всем мире. Это началось два или три года назад из-за специфического типа вируса A(H5N1), называемого 2.3.4.4b и очень заразного среди птиц. Это вызывает беспокойство, потому что есть потенциальный риск для человека", — пояснил Пибоди.

По словам эпидемиолога, сейчас человек может заразиться только от уже зараженного животного и перенести вирус другим людям не способен. Однако в ВОЗ просят помнить о возможных мутациях заразы и быть готовыми к новой пандемии.

Пибоди заявил, что самое важное — не касаться мертвых или больных птиц и животных. Особенно важно соблюдение правил безопасности на птичьих фабриках.

"Во многих странах с низким средним уровнем дохода дома обычно есть птицы. И трудно попытаться снизить риск передачи от птиц к человеку, когда дело доходит до средств существования для людей", — подчеркнул эпидемиолог.

По его словам, научное сообщество анализирует генетическую последовательность подобных вирусов для разработки вакцины. У ученых есть опасения, что птичий грипп начнет передаваться между людьми и тем самым вызовет новую пандемию. Сейчас признаков, что вирус могут передавать люди, нет, однако ВОЗ просит правительства, граждан и фермеров помнить о рисках.

"Есть ключ: мы должны быть готовы. У нас должна быть надежная система надзора, чтобы мы могли заблаговременно выявить любые тревожные мутации и убедиться, что у нас есть кандидаты на вакцину, если они нужны", — пояснил Пибоди.

Что такое птичий грипп

Птичий грипп – это вирусная болезнь птиц, летальность от которой достигает 56%. Вирус поражает органы пищеварения и дыхания. Исследователи установили уже восемь штаммов этого гриппа, которые способны убить человека и потенциально серьезнее COVID-19. Ученые считают корнем проблемы птицеводство: из-за скопления птиц и стрессовых условий на фермах повышен риск появления и распространения вирусов.

У людей он вызывает продолжительную лихорадку, кашель, фарингит, мышечные боли, боли в суставах, проблемы с дыханием и пневмонию. Сложность протекания гриппа у конкретного больного зависит от иммунитета и анамнеза, а также от штамма самого вируса. По данным ВОЗ, 60% случаев с птичьим гриппом у людей завершились летально.

Напомним, 13 февраля в СМИ сообщили о смерти сотен диких морских львов, фермы норок и еще более 58 миллионов домашних животных от птичьего гриппа. В медиа заявили, что это самая масштабная вспышка вируса с 1996 года. Директор центра ВОЗ Ричард Уэбби назвал заразу "потенциальным пандемическим вирусом номер один". Однако для распространения среди людей вирус должен преодолеть целую цепь мутаций или генетических изменений, объяснил эксперт.

Ранее, 30 января, ученые предупредили о риске уничтожения целого вида вирусом — австралийских черных лебедей. В ДНК этих птиц отсутствуют определенные иммунные гены, из-за чего они стали легкой добычей для гриппа. Также риски связаны с географической изолированностью этого вида лебедей.