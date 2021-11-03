Дания сообщила о вспышке особо опасного птичьего гриппа: нашли на ферме
Ветеринарное и продовольственное управление страны в связи с инцидентом повысило уровень угрозы до высокого.
В Дании зафиксировали две вспышки высокопатогенного (вызывающего серьезное заболевание у человека или животных и легко распространяющийся от больного к здоровому — ред.) птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает пресс-служба управление ветеринарии и продовольствия страны на своем сайте.
По данным датских властей, 1 ноября птичий грипп подтвердился на ферме по выращиванию индейки, расположенной в муниципалитете Слагельсе. В этом хозяйстве содержатся около 28 тысяч птиц. В связи со вспышкой управление ветеринарии ограничило территорию фермы в радиусе трех и десяти километров от нее.
Уже 3 ноября подтвердилась вторая вспышка на территории того же муниципалитета — в хозяйстве, где содержатся около 50 кур, уток и гусей. В этом районе власти применили аналогичные меры безопасности.
"Датское ветеринарное и продовольственное управление в настоящее время повышает уровень угрозы птичьего гриппа с низкого до высокого", — говорится в сообщении ведомства.
Всего с сентября текущего года в странах Европы, в том числе и в Дании, выявили около 50 вспышек птичьего гриппа H5N1 у диких птиц, в связи с чем 1 ноября вступил в силу приказ датского правительства, согласно которому вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся в неволе, должны пребывать в закрытом помещении или под крышей, за ограждением из сетки или проволоки. Эта мера призвана ограничить домашнюю птицу от контактов с дикими птицами.
Чем опасен H5N1?
Птичий грипп H5N1 может вызвать заболевание как у людей, так и у других видов животных. Люди, которые заразились адаптировавшимся к человеку вирусом гриппа, как правило, имели такие симптомы:
- длительная лихорадка
- кашель
- фарингит
- мышечные боли
- боли в суставах
- проблемы с дыханием
- пневмония
Тяжесть течения заболевания у человека зависит от состояния его иммунитета и других сопутствующих вирусов, а также от того, был ли он заражен конкретным штаммом гриппа до этого — в этом случае человек почти невосприимчив к вирусу.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 60% случаев с диагнозом H5N1 оказались летальными.
Напомним, в январе 2020 года вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на предприятии "Хутор" в Винницкой области. Тогда от импорта птицы из Украины отказались несколько стран.
Ранее Фокус писал о том, сколько существует штаммов птичьего гриппа и чем опасно это заболевание.