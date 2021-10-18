Фабрики по производству вирусов: как птицеводство может "подарить" миру новую пандемию

По крайней мере восемь типов птичьего гриппа, каждый из которых может убить человека, циркулируют на птицефабриках мира, и они могут быть хуже, чем коронавирус.

По словам исследователей, из-за огромного количества птиц на птицефермах и условий их содержания развиваются очень опасные вирусы птичьего гриппа, которые могут перейти к человеку и быть смертельными, сообщает The Guardian.

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Смертельные штаммы

В декабре 2020 года в России был зарегистрирован новый штамм птичьего гриппа H5N8, который перешел от птиц к людям. А уже в октябре этого года в Китае обнаружили у людей еще один штамм гриппа H5N6. Всего несколько дней назад в России объявили режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа на местной птицефабрике.

Более половины всех инфицированных в Китае людей умерли, что свидетельствует о том, что H5N6 набирает обороты, мутирует и чрезвычайно опасен. Несмотря на предупреждения ученых, что пандемия птичьего гриппа будет набирать обороты, внимание ВОЗ и мирового сообщества прикованы к пандемии COVID-19.

8 штаммов птичьего гриппа

По данным исследователей, сейчас восемь или больше штаммов птичьего гриппа, каждый из которых может не только заразить, но и убить человека и потенциально более серьезен, чем COVID-19, активно циркулируют на птицефабриках мира.

Тем не менее ВОЗ призывает правительства стран мира усилить бдительность и проводить мониторинг возможного распространения штаммов вирусов птичьего гриппа.

Фото: The Guardian

Много птиц – страшнее вирус

По данным ученых, именно огромное количество птиц в одном месте и стрессовые условия их содержания приводят к появлению и распространению многих инфекционных заболеваний. Ученые и эпидемиологи признают связь между появлением высокопатогенных вирусов птичьего гриппа и все более интенсивным птицеводством. Именно на таких фермах, где выращивают миллиарды кур, вирусы птичьего гриппа мутируют и становятся потенциально опасными для человека.

"Вирусы птичьего гриппа превращаются в большой, разнообразный генофонд вирусов. Патоген может превратиться в возбудителя очень опасной болезни. Среди большого количества генетически идентичных птиц такой патоген будет быстро распространяться внутри стаи", — говорят эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Фото: wikipedia

Чрезмерное использование антибиотиков, огромное количество особей на одной территории и генетическое сходство между птицами создают идеальные условия для многих вирусов, чтобы они могли мутировать, распространяться и затем переходить на людей, говорят ученые.

"Обвинять мигрирующих водоплавающих птиц очевидно, больше нельзя", — говорит Роб Уоллес, американский вирусолог, который утверждает, что новые штаммы птичьего гриппа адаптируются к промышленному птицеводству. "Проникновение гриппа на птицефермы настолько велико, что эти фермы теперь действуют как свои собственные резервуары болезни", — говорит Уоллес. "Они сами себе источник".

Птичий грипп

Птичий грипп — это вирусная болезнь птиц, которая поражает органы пищеварения и дыхания. Летальность достигает 56%. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы. Дикие птицы, в отличие от выращиваемых на фермах, имеют более устойчивый иммунитет к вирусу птичьего гриппа.