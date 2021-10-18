Фабрики з виробництва вірусів: як птахівництво може "подарувати" світові нову пандемію
Принаймні вісім типів пташиного грипу, кожен із яких може вбити людину, циркулюють на птахофабриках світу, і вони можуть бути гіршими, ніж коронавірус.
За словами дослідників, через величезну кількості птахів на птахофермах і умови їх утримання розвиваються дуже небезпечні віруси пташиного грипу, які можуть перейти до людини та бути смертельними, повідомляє The Guardian.
Смертельні штами
У грудні 2020 року в Росії було зареєстровано новий штам пташиного грипу H5N8, який перейшов від птахів до людей. А вже в жовтні цього року в Китаї виявили у людей ще один штам грипу H5N6. Усього кілька днів тому в Росії оголосили режим надзвичайної ситуації в Тюменській області через спалах пташиного грипу на місцевій птахофабриці.
Більше половини всіх інфікованих у Китаї людей померли, що свідчить про те, що H5N6 набирає обертів, мутує та є надзвичайно небезпечним. Незважаючи на попередження вчених, що пандемія пташиного грипу набиратиме обертів, увага ВООЗ і світової спільноти прикута до пандемії COVID-19.
8 штамів пташиного грипу
За даними дослідників, зараз вісім або більше штамів пташиного грипу, кожен із яких може не тільки заразити, а й убити людину і потенційно серйозніший, ніж COVID-19, активно циркулюють на птахофабриках світу.
Проте ВООЗ закликає уряди країн світу посилити пильність і проводити моніторинг можливого поширення штамів вірусів пташиного грипу.
Багато птахів — страшніший вірус
За даними вчених, саме величезна кількість птахів в одному місці та стресові умови їх утримання призводять до появи й поширення багатьох інфекційних захворювань. Учені й епідеміологи визнають зв'язок між появою високопатогенних вірусів пташиного грипу та все інтенсивнішим птахівництвом. Саме на таких фермах, де вирощують мільярди курей, віруси пташиного грипу мутують і стають потенційно небезпечними для людини.
"Віруси пташиного грипу перетворюються на великий, різноманітний генофонд вірусів. Патоген може перетворитися в збудника дуже небезпечної хвороби. Серед великої кількості генетично ідентичних птахів такий патоген швидко поширюватиметься всередині зграї", — говорять експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.
Надмірне використання антибіотиків, величезна кількість особин на одній території та генетична схожість між птахами створюють ідеальні умови для багатьох вірусів, щоб вони могли мутувати, поширюватися і потім переходити на людей, кажуть учені.
"Звинувачувати мігруючих водоплавних птахів, очевидно, більше не можна, — говорить Роб Воллес, американський вірусолог, який стверджує, що нові штами пташиного грипу адаптуються до промислового птахівництва. — Проникнення грипу на птахоферми настільки велике, що ці ферми тепер діють як свої власні резервуари хвороби, — каже Воллес. — Вони самі собі джерело".
Пташиний грип
Пташиний грип — це вірусна хвороба птахів, яка вражає органи травлення та дихання. Летальність сягає 56%. Природним резервуаром вірусу є мігруючі птахи. Дикі птахи, на відміну від вирощуваних на фермах, мають стійкіший імунітет до вірусу пташиного грипу.