Фабрики з виробництва вірусів: як птахівництво може "подарувати" світові нову пандемію

Принаймні вісім типів пташиного грипу, кожен із яких може вбити людину, циркулюють на птахофабриках світу, і вони можуть бути гіршими, ніж коронавірус.

За словами дослідників, через величезну кількості птахів на птахофермах і умови їх утримання розвиваються дуже небезпечні віруси пташиного грипу, які можуть перейти до людини та бути смертельними, повідомляє The Guardian.

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Смертельні штами

У грудні 2020 року в Росії було зареєстровано новий штам пташиного грипу H5N8, який перейшов від птахів до людей. А вже в жовтні цього року в Китаї виявили у людей ще один штам грипу H5N6. Усього кілька днів тому в Росії оголосили режим надзвичайної ситуації в Тюменській області через спалах пташиного грипу на місцевій птахофабриці.

Більше половини всіх інфікованих у Китаї людей померли, що свідчить про те, що H5N6 набирає обертів, мутує та є надзвичайно небезпечним. Незважаючи на попередження вчених, що пандемія пташиного грипу набиратиме обертів, увага ВООЗ і світової спільноти прикута до пандемії COVID-19.

8 штамів пташиного грипу

За даними дослідників, зараз вісім або більше штамів пташиного грипу, кожен із яких може не тільки заразити, а й убити людину і потенційно серйозніший, ніж COVID-19, активно циркулюють на птахофабриках світу.

Проте ВООЗ закликає уряди країн світу посилити пильність і проводити моніторинг можливого поширення штамів вірусів пташиного грипу.

Фото: The Guardian

Багато птахів — страшніший вірус

За даними вчених, саме величезна кількість птахів в одному місці та стресові умови їх утримання призводять до появи й поширення багатьох інфекційних захворювань. Учені й епідеміологи визнають зв'язок між появою високопатогенних вірусів пташиного грипу та все інтенсивнішим птахівництвом. Саме на таких фермах, де вирощують мільярди курей, віруси пташиного грипу мутують і стають потенційно небезпечними для людини.

"Віруси пташиного грипу перетворюються на великий, різноманітний генофонд вірусів. Патоген може перетворитися в збудника дуже небезпечної хвороби. Серед великої кількості генетично ідентичних птахів такий патоген швидко поширюватиметься всередині зграї", — говорять експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Фото: wikipedia

Надмірне використання антибіотиків, величезна кількість особин на одній території та генетична схожість між птахами створюють ідеальні умови для багатьох вірусів, щоб вони могли мутувати, поширюватися і потім переходити на людей, кажуть учені.

"Звинувачувати мігруючих водоплавних птахів, очевидно, більше не можна, — говорить Роб Воллес, американський вірусолог, який стверджує, що нові штами пташиного грипу адаптуються до промислового птахівництва. — Проникнення грипу на птахоферми настільки велике, що ці ферми тепер діють як свої власні резервуари хвороби, — каже Воллес. — Вони самі собі джерело".

Пташиний грип

Пташиний грип — це вірусна хвороба птахів, яка вражає органи травлення та дихання. Летальність сягає 56%. Природним резервуаром вірусу є мігруючі птахи. Дикі птахи, на відміну від вирощуваних на фермах, мають стійкіший імунітет до вірусу пташиного грипу.