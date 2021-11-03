Данія заявила про спалах особливо небезпечного пташиного грипу: знайшли на фермі

Ветеринарне та продовольче управління країни у зв'язку з інцидентом підвищило рівень загрози до високого.

У Данії зафіксували два спалахи високопатогенного (що викликає серйозне захворювання в людини або тварин, легко поширюється від хворого до здорового — ред.) пташиного грипу H5N1. Про це повідомляє пресслужба управління ветеринарії та продовольства країни на своєму сайті.

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За даними датської влади, 1 листопада пташиний грип підтвердився на фермі з вирощування індички, розташованої в муніципалітеті Слагельсе. У цьому господарстві міститься близько 28 тисяч птахів. У зв'язку зі спалахом управління ветеринарії обмежило територію ферми в радіусі трьох та десяти кілометрів від неї.

Уже 3 листопада підтвердився другий спалах на території того ж муніципалітету — у господарстві, де утримуються близько 50 курей, качок та гусей. У цьому районі влада застосувала аналогічні заходи безпеки.

"Датське ветеринарне та продовольче управління наразі підвищує рівень загрози пташиного грипу з низького до високого", — йдеться в повідомленні відомства.

Усього з вересня поточного року в країнах Європи, зокрема і в Данії, виявили близько 50 спалахів пташиного грипу H5N1 у диких птахів, у зв'язку з чим 1 листопада набрав чинності наказ датського уряду, згідно з яким весь свійський птах та інші птахи, котрі містяться в неволі, повинні перебувати в закритому приміщенні або під дахом, за огорожею із сітки чи дроту. Цей захід покликаний обмежити свійську птицю від контактів з дикими птахами.

Чим небезпечний H5N1?

Пташиний грип H5N1 може спричинити захворювання як у людей, так і в інших видів тварин. Люди, які заразилися вірусом грипу, що адаптувався до людини, як правило, мали такі симптоми:

тривала лихоманка

кашель

фарингіт

м'язові болі

болі в суглобах

проблеми з диханням

пневмонія

Тяжкість перебігу захворювання в людини залежить від стану її імунітету та інших супутніх вірусів, а також від того, чи була вона заражена конкретним штамом грипу до цього — у цьому випадку людина майже несприйнятлива до вірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 60% випадків з діагнозом H5N1 виявилися летальними.

Нагадаємо, у січні 2020 року спалах пташиного грипу був зафіксований на підприємстві "Хутір" у Вінницькій області. Тоді від імпорту птахів з України відмовилися кілька країн.

Раніше Фокус писав про те, скільки існує штамів пташиного грипу і чим небезпечне це захворювання.