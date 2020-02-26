Более 10 стран запретили импорт мяса птицы из Украины

Украина должна зачистить территорию, на которой была выявлена вспышка птичьего гриппа, и объявить трехмесячный карантин

В настоящее время запрет на импорт украинской курятины ввели: Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия, Китай и др. Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП).

Причиной стала вспышка птичьего гриппа на предприятии "Хутор" в Винницкой области в январе 2020 года.

По словам советника главы правления МХП по внешнеэкономическим вопросам Дмитрия Лося, Украина должна зачистить территорию, на которой была выявлена вспышка гриппа, и объявить трехмесячный карантин.

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"В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей. После этого любая страна может направить в Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности мер, принятых страной, с целью преодоления последствий птичьего гриппа и предотвращения его вспышек на будущее", – подчеркнул он.

Украина уже ввела программу активного надзора, которая должна показать отсутствие инфекции и восстановить статус благополучной страны с точки зрения безопасности продукции.

14 февраля появилась информация, что Европейский Союз снял запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, введенный сразу после вспышки птичьего гриппа.

Около 88% всех экспортных поставок мяса птицы из Украины обеспечивает МХП Юрия Косюка.

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