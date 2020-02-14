В Евросоюзе сняли запрет на ввоз мяса птицы из Украины
2020-02-14 17:58:08
Решение было принято не единогласно
Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.
Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook.
"Ждем обнародования соответствующего решения", – написал он.
По его словам, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов не рады прогрессу сотрудничества с Украиной по другим вопросам.
"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где необходим прогресс", – отметил он.
Он также добавил, что приоритет на этот год – максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере.
Как писал Фокус:
- Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины.
- Украинским производителям разрешили экспортировать в Сингапур мясо птицы и продуктов из него, а также столовые яйца и яичные продукты.