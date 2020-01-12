Украина вышла на третье место в списке крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС

В 2019 году страну опередили лишь США и Бразилия

В 2019 году крупнейшими экспортерами сельскохозяйственной продукции в Евросоюз стали США, Бразилия и Украина. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией.

В документе говорится, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, Бразилии – 11,7 млрд евро, а из Украины – 7,3 млрд евро.

Наиболее стремительным рост экспорта был именно из Украины – 41%, или 2,1 млрд евро в денежном эквиваленте.

В Минагрополитики Украины сообщили, что за январь-сентябрь 2019 года аграрный экспорт составил 15,78 млрд долларов, что на 21,5% (2,8 млрд долларов) превышает показатель за 2018 год.

По итогам III квартала Украина экспортировала рекордные 39,80 млн т зерновых, что на 44% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Как ранее сообщал Фокус: