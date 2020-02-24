Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины
2020-02-24 19:26:20
Запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа
Правительство Молдовы ввело запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Запрет распространяется на такие виды продукции: птица, продукты их переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).
Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.
Напомним, что в середине февраля Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом свой запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколькими неделями ранее.
Как писал Фокус:
- Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины.
- Украинским производителям разрешили экспортировать в Сингапур мясо птицы и продуктов из него, а также столовые яйца и яичные продукты.