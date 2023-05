Как Колумб нашел "новую землю": молекулярный анализ выявил первые доказательства употребления вина в Америке

Среди этих фрагментов особенно примечательной находкой стал фрагмент испанского кувшина для оливок, относящийся, по оценкам, к периоду между 1490 и 1520 годами нашей эры

Фото: Briggs et al., Archaeological and Anthropological Sciences, 2023 (CC BY 4.0)