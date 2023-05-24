Как Колумб нашел "новую землю": молекулярный анализ выявил первые доказательства употребления вина в Америке

Новые исследования показали самые древние свидетельства потребления вина в Америке, а древняя керамика с острова Мона раскрывает интригующие тайны противостояния испанского колониализма и карибской культуры.

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Открытие на маленьком карибском острове свидетельствует о том, что древнейшие следы употребления вина на американском континенте найдены среди остатков керамики 15 века. Проливая свет на развитие кулинарных обычаев после испанского колониализма, эти керамические фрагменты раскрывают убедительную историю, пишет IFLScience.

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В недавно опубликованной работе ученые представили результаты тщательного изучения 40 керамических черепков, найденных на острове Мона. Используя передовые методы, такие как газовая хроматография и масс-спектрометрия, это исследование представляет собой первый случай применения молекулярного анализа керамики, датируемой 15 веком, в регионе Пуэрто-Рико.

Среди этих фрагментов особенно примечательной находкой стал фрагмент испанского кувшина для оливок, относящийся, по оценкам, к периоду между 1490 и 1520 годами нашей эры. Примечательно, что этот период совпадает с первым знакомством Колумба с островом. Удивительно, но в кувшине были обнаружены остатки вина. В ту эпоху в Европе такие кувшины обычно использовались для хранения различных продуктов питания и жидкостей.

Среди этих фрагментов особенно примечательной находкой стал фрагмент испанского кувшина для оливок, относящийся, по оценкам, к периоду между 1490 и 1520 годами нашей эры Фото: Briggs et al., Archaeological and Anthropological Sciences, 2023 (CC BY 4.0)

Это исключительное открытие представляет собой самое раннее на сегодняшний день молекулярное доказательство употребления вина на Американском континенте. Исследователи уверены в том, что импортированное вино действительно употреблялось на острове, поскольку кувшин находится в пещере, в непосредственной близости от колокола, который мог играть роль в религиозных ритуалах.

Помимо того, что анализ проливает свет на присутствие вина, он дает интригующее представление о кулинарной практике жителей острова. Хотя при раскопках было найдено множество разбросанных рыбьих костей, в черепках кухонных горшков не было обнаружено следов животных остатков.

Исследователи пришли к выводу, что коренной народ таино, населявший остров, вероятно, использовал альтернативные методы приготовления рыбы, такие как жарка на вертеле, жарка в яме или использование "барбакоа" — большой деревянной решетки, напоминающей барбекю.

В отличие от этого, европейская кухня того времени предпочитала тушеные блюда и запеканки, которые обычно оставляли остатки мяса в кастрюлях. Кроме того, отсутствие морских биомаркеров в остатках керамики говорит о том, что в керамических горшках готовили овощи.

Примечательно, что эти результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на прибытие европейских колониалистов с их глазурованной керамикой и банками для оливок, кулинарные традиции коренного населения сохранялись на острове Мона. Об этом свидетельствует отсутствие молочных продуктов, которые были основным продуктом европейской кухни, в горшках для приготовления пищи на острове. Такие наблюдения намекают на возможность того, что испанские колонизаторы могли перенять или ассимилировать элементы существовавших до этого пищевых обычаев коренного населения.

Доктор Лиза Бриггс, ведущий автор исследования, выразила свое волнение по поводу этих открытий, подчеркнув столкновение двух кулинарных миров более 500 лет назад в результате раннего испанского колониального влияния.

Сохранение сильных кулинарных традиций народа таино, в частности, их техники приготовления барбекю, несмотря на европейский колониализм, оказало глубокое влияние на мировую кухню. Доктор Бриггс также подчеркнула важность обнаружения этих находок, которые проливают свет на культурное наследие общины и ее непреходящее наследие.

Таким образом, раскопки древней керамики на острове Мона предоставили убедительные доказательства потребления вина в Америке в 15 веке.

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