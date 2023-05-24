Як Колумб знайшов "нову землю": молекулярний аналіз виявив перші докази вживання вина в Америці

Нові дослідження виявили найдавніші свідчення споживання вина в Америці, а стародавня кераміка з острова Мона розкриває гостроцікаві таємниці протистояння іспанського колоніалізму та карибської культури.

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Відкриття на маленькому карибському острові свідчить про те, що найдавніші сліди вживання вина на американському континенті знайдені серед залишків кераміки 15-го століття. Проливаючи світло на розвиток кулінарних звичаїв після іспанського колоніалізму, ці керамічні фрагменти розкривають переконливу історію, пише IFLScience.

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У нещодавно опублікованій статті вчені представили результати ретельного дослідження 40 керамічних черепків, знайдених на острові Мона. Завдяки використанню найсучасніших методів, таких як газова хроматографія та мас-спектрометрія, це дослідження є першим прикладом молекулярного аналізу, застосованого до кераміки 15-го століття в регіоні Пуерто-Рико.

Серед цих фрагментів особливої уваги заслуговує уламок іспанської банки для оливок, що датується періодом між 1490 і 1520 роками нашої ери. Важливо, що ці часові рамки збігаються з першою зустріччю Колумба з островом. Дивовижно, але всередині банки виявили залишки вина. У ту епоху в Європі такі глечики зазвичай використовували для зберігання різних продуктів харчування та рідин.

Серед цих фрагментів особливої уваги заслуговує уламок іспанської банки для оливок, що датується періодом між 1490 і 1520 роками нашої ери Фото: Briggs et al., Archaeological and Anthropological Sciences, 2023 (CC BY 4.0)

Це виняткове відкриття є найдавнішим на сьогодні молекулярним доказом вживання вина на американському континенті. Дослідники впевнені, що імпортне вино дійсно вживали на острові, оскільки глечик знаходився в печері, в безпосередній близькості від дзвону, який, ймовірно, відігравав певну роль у релігійних ритуалах.

Крім того, що аналіз проливає світло на присутність вина, він дає інформацію про кулінарні практики мешканців острова. Хоча розкопки дали велику кількість розкиданих риб'ячих кісток, у черепках горщиків для приготування їжі не знайдено жодних слідів тваринних останків.

Дослідники дійшли висновку, що корінні жителі острова — таїно, ймовірно, використовували альтернативні методи приготування риби, такі як смаження на вертелі, смаження в ямі або використання "барбакоа" — великої дерев'яної решітки, що нагадує барбекю.

На противагу цьому, європейська кухня того часу надавала перевагу тушкованим стравам і запіканкам, які зазвичай залишали залишки м'яса в горщиках. Крім того, відсутність морських біомаркерів у керамічних рештках дозволяє припустити, що в керамічних горщиках готували овочі.

Ці знахідки свідчать про те, що, попри прихід європейських колонізаторів з їхньою глазурованою керамікою та банками для оливок, місцеві кулінарні традиції збереглися на Ісла-де-Мона. Про це свідчить відсутність молочних продуктів, які були основним продуктом європейської кухні, у горщиках на острові. Такі спостереження натякають на можливість того, що іспанські колонізатори могли сприйняти або асимілювати елементи попередніх харчових звичаїв корінних народів.

Докторка Ліза Бріггс, провідна авторка дослідження, висловила своє захоплення цими відкриттями, підкресливши зіткнення двох кулінарних світів понад 500 років тому внаслідок раннього іспанського колоніального впливу.

Збереження сильних кулінарних традицій народу таїно, зокрема, техніки приготування барбекю, попри європейський колоніалізм, справило глибокий вплив на світову кухню. Бріггс також наголосила на важливості виявлення цих знахідок, які проливають світло на культурну спадщину спільноти і її тривалу спадщину.

Знахідка стародавньої кераміки на Ісла-де-Мона надала переконливі докази споживання вина в Америці в 15 столітті.

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